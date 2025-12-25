お正月のおせちやお弁当にも使える！冷めてもおいしい、簡単『さばのごま風味焼き』

冷めても味がぼやけない、ごまの香ばしさが決め手。

白と黒のごまをまとったさばは、焼くだけとは思えない存在感。コントラストが見た目を引き締めてくれるので、ふだんのお弁当にはもちろん、おせちの重箱に加えても違和感なくなじむ一品です。ほっくりとしたさつまいもを添えれば、箸休めとしても重宝します。

『さばのごま風味焼き』のレシピ

材料（2人分）

さばの切り身（三枚おろし）……1枚（約180g）

さつまいも（小）……1本（約120g）

〈A〉

しょうが汁……小さじ1

酒……大さじ2/3

しょうゆ……大さじ1

白いりごま……大さじ4

黒いりごま……大さじ1と1/3

サラダ油……大さじ1

ごま油……大さじ1

作り方

（1）さばは幅1.5cmのそぎ切りにする。ボールに 〈A〉を混ぜ、さばを加えて全体にからめる。さつまいもはよく洗い、皮つきのまま幅1cmの輪切りにして水でさっと洗い、ペーパータオルで水けを拭く。バットに白ごまと黒ごまを入れて混ぜ合わせ、さばの汁けを拭いて加え、両面にごまをまぶす。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、さつまいもを入れてふたをし、弱火で3分焼く。上下を返して同様に焼き、取り出す。フライパンにごま油を入れて弱めの中火で熱し、さばを並べ入れて弱火で2分ほど焼く。上下を返して1分ほど焼き、さつまいもとともに器に盛る。

おいしく作るコツ

まずさばを切り、味をからめてからさつまいもを切ることで味がよくなじみます。さばは断面の大きいそぎ切りにすると、ごまがまぶしやすく、火の通りも早くなります。

いつもの食材で、場面を選ばず活躍してくれる一皿。ふだんのおかずにも、ハレの日にも。気負わず作ってみてくださいね。

大庭 英子オオバ エイコ 教えてくれたのは… 料理家 料理家、福岡県出身。基本をふまえながらも、アイディアに満ちあふれる料理を日々提案。身近な材料と調味料の組み合わせが絶妙で、大胆で素材を生かすシンプルなレシピが人気。『オレンジページ』では創刊当時から活躍。数多くの雑誌や書籍で支持される。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）