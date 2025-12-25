SNSに投稿された有名人の愛用品がなにかと話題になりがちですが、高市早苗総理大臣が愛用しているバッグが「早苗バッグ」として話題になっているようです。

話題のバッグは濱野皮革工藝の「グレース ディライトトート」

「首相官邸のInstagramで、10月21日に投稿された高市首相初出邸のリールをきっかけに、多くの方が”高市首相のバッグは濱野皮革工藝なのではないか”と引用投稿していただき、話題になったと認識しております」という濱野皮革工藝株式会社広報の小林孝典さんに色々と話を聞いてみました。

「早苗バッグ」と呼ばれているのは同社の「グレース ディライトトート」（税込13万6400円）というバッグです。小林さんは「グレース ディライトトートは30年前から人気No.1のバッグですが、今回話題にしていただいたことで、より多くの方に知っていただき、嬉しく思っております」と話してくれました。

SNSで話題になった後は「20代などこれまでより若い世代の方からのご注文も増えました。また、ニューヨークタイムズなど海外メディアでも話題にして頂き、海外のお客様からも多くご注文頂いております」とのことです。通常は「ビジネスバッグなので、お仕事をされる女性の方からのご注文が多いです」といいます。

カラーは8色展開していますが「高市首相がお持ちになっているブラックが人気です」とのこと。

高市総理が愛用していることについては「存じ上げませんでした。今回話題にして頂き、初めて知りました。お客様から教えていただいたのですが、高市首相の約10年前のお写真にも同じバッグが写っておりまして、長く愛用いただいているようです」といいます。

現在の注文は来年9月末出荷予定

グレース ディライトトートの公式サイトには「ディライトトートは注文が集中しており、約10ヶ月分の工場の生産量を現在ご注文頂いている状況です。その結果現在、来年9月末の出荷予定となっております」という注意書きが現在記載されています。

急激な需要増に対する供給について聞いてみると「今後のご注文状況や革などの素材調達の状況によりますので、すぐにお届けできる状況になる目処は回答を控えさせていただきます。グレースディライトトートはシンプルな見た目ですが、じつは構造がかなり複雑で、バッグを2つ作るような工程なので、1つお仕立てするのに非常に手と時間がかかるため、お届けまでお時間を頂戴してしまっております。また、このような状況でクオリティを下げてはいけませんので、通常より少し生産量を減らして、1つ1つ丁寧にお仕立てしております」との答えが返ってきました。

