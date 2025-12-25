25日から公開される三井アウトレットパークの新WEB動画に、俳優の鈴木福（21）が出演する。新WEB動画は、「福くん」と呼ばれ続けることに悩んでいる鈴木が、「福さん」と呼ばれるためにイメチェンする様子が描かれている。

【映像】「福くんって呼んでね」と笑顔で答える鈴木福

インタビューで、今後「福くん」と「福さん」どちらで呼ばれたいかと聞かれ、次のように答えた。

鈴木「どちらでもいいけど、自分より年下の人たちと仕事する機会もだんだん出てきたので。そういう子たちにも『福くん』って呼んでほしいけど、思わず『福さん』と言ってしまうような、でも『福くんって呼んでね』と言えるような大人になりたいと思う」

また、今回の動画のテーマである「イメチェン」にちなんで、来年「チェンジ」してみたいことを明かした。

鈴木「もう少し、いろいろ継続できるようになりたい。始めてちょっとかじって、やりたいなとずっと頭の片隅にありながらも、他の事で手一杯になることが多い。筋トレやランニング、運動系は続けたい。またもう少し料理する時間をとりたい。大学生もあと少しなので、勉強も精一杯頑張ってやっていきたいと思う」

（『ABEMA Morning』より）