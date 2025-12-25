トランプ大統領がクリスマスイブに子供らと電話　待機中に「中国やロシア、ウクライナの問題に戻らないといけない」つぶやく場面も

アメリカのトランプ大統領はクリスマス・イブの24日、サンタクロースを追跡する軍の「作戦センター」に連絡してきた子どもたちの電話をメラニア夫人とともに受けました。

北米航空宇宙防衛司令部は1955年以降、サンタクロースがどこを移動しているかを毎年追跡して伝えるホットラインを開設しています。

トランプ大統領は24日、休暇で滞在しているフロリダ州パームビーチの別荘でメラニア夫人とともに、「作戦センター」に連絡してきた子供たちの電話に対応し、2024年の大統領選で勝利したオクラホマ州の子どもからの電話には「オクラホマ州は選挙で私にとてもよくしてくれたので大好きだ。絶対にオクラホマ州を離れないでね？」と答えました。

また、トランプ大統領は、クリスマスプレゼントに「ドールハウスが欲しい」とリクエストした女の子に対しては、「きっと今までで一番美しいドールハウスをサンタクロースからもらえるだろう」などと語りました。

一方、子どもからの電話を待つ間には、トランプ氏が「中国やロシア、ウクライナの問題に戻らないといけない」などとつぶやくシーンもみられました。