【タコと天使たち 第4巻】 12月25日 発売 価格：792円

「タコと天使たち」第4巻の書影

【拡大画像へ】

キルタイムコミュニケーションは、ヤングアンリアルコミックスから「タコと天使たち」第4巻を12月25日に発売した。価格は792円。

天使×触手×百合の異種混合ガールズバトルがついに完結。アルマとドゥームの描き下ろし初夜も収録されている。

【あらすじ】

天使学校から使い魔のドゥームとともに人間世界に留学してきたアルマはドゥームを狙う悪魔たちとの壮絶なバトルに巻き込まれていく！

ドゥームの命を狙う天使学校の校長リオトロンとの戦いでボロボロになっていくアルマとドゥームだが、生き残りをかけた戦いでアルマは天使として真の力に目覚めていき……。

さらに描き下ろし漫画としてアルマとドゥームの初夜を収録！

ついに結ばれた二人はドゥームの触手とアルマの優しい指で激しい一夜を迎え…!?

【タコと天使たち】

「タコと天使たち」のページ