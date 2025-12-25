多忙な時期に大活躍！レンジ調理や混ぜるだけで家族が喜ぶ「贅沢ごはん」3選
【画像を見る】あったかごはんに混ぜるだけで華やかな一品に「京風ちらし寿司」
イベントに大掃除…何かと慌ただしい年末は、ゆっくり料理に時間をかける余裕がないもの。けれど、家族が集まる食卓はいつもより少し華やかにしたい――そんな気持ちに寄り添うのが、頼れる「簡単調理アイテム」です。忙しい毎日でも、手軽に彩りと特別感をプラスできる主食をご紹介します！
■手軽にレンジ調理できる本格韓国風海苔巻き
bibigo キンパ3種セット
2,600円（税込み）
本格やみつきたれのプルコギキンパ、とろ〜りのびるキムチチーズキンパ、6種具材のキンパの3種セット。電子レンジで簡単調理できるので、忙しいときでもサッと食卓に並べられます。小分けトレイなので、1人分ずつでも調理可能なのがうれしい！
■あったかご飯に混ぜるだけ！ 華やかな一品が即完成
盛り付け例
[LINK_TAB(https://www.shop.mainichigahakken.net/shop/g/g5259400/?utm_source=www.lettuceclub.net&utm_medium=article&utm_campaign=mainichi_shop&utm_content=1314897)]
京風ちらし寿司 4袋[/LINK_TAB]
1,880円（税込み）
1合用（1袋）
京都の老舗「木村九商店」のちらしずしの素です。京都のちらしずしに欠かせないちりめんじゃこをはじめ、厳選した９種類の具材が1袋に入っているから、仕上がりも華やか！ 独自にブレンドした京都らしいまろやかなすし酢を使用し、手作りにこだわった上品な一品が食卓を彩ります。
9種もの具材がたっぷり！
具は、たけのこ、しいたけ、凍り豆腐、かんぴょう、ちりめんじゃこ、れんこん、にんじん、みぶ菜、菜の花。食べやすいサイズにカットされ、れんこんは輪切りにするなど、家庭で手作りしたようなちらしずしに。
商品担当スタッフ・Ａが試してみた！
1袋をご飯1合分に混ぜるだけ。本当に簡単です
ちらしずしが食卓に上ると、ちょっとうれしいですよね。ふだんは面倒なのであまり作りませんが、この商品はご飯に混ぜるだけで、おいしいちらしずしがあっという間に出来上がるので、本当に便利。やさしい酸味のすし酢がふわっと香り、ほっとする味わいです。1袋に具材がたっぷり入っていますが、ご飯に混ぜたあとにえびや錦糸卵などで飾りつけをすると、さらに華やかに仕上がっておすすめです。
■レンジで簡単！贅沢ごはん
一膳ごはん 贅沢6種詰め合わせ
4,280円（税込み）
豚角煮おこわ、黒毛和牛焼肉ごはん、炭火焼鶏ごはん、蒲焼あなご寿司、桜えび寿司、しそわかめちりめんごはんの6種セット。日々の食卓から、パーティーなど特別な日や来客時などにも重宝します。ギフトにしても喜ばれますよ！
＊ ＊ ＊
あれしなきゃ、これしなきゃ...と時間の余裕がないときのために、ストックしておきたいアイテムです！ 忙しさを見越して準備しておきましょう。
文＝徳永陽子