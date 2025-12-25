＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にＰｏｗｅｒＸ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」３位にＰｏｗｅｒＸ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、パワーエックス<485A.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１９日に東証グロース市場に新規上場した銘柄。この日は午前１１時ごろに同社の蓄電システムが、関西電力<9503.T>が法人向けに提供する「蓄電池オンサイト導入サービス」に採用されたと発表し注目された。



同サービスは、高圧または特別高圧の電力を契約する法人を対象に、関西電が顧客の事業所敷地内に蓄電池を設置し、初期投資負担なしで導入・運用できるソリューション。今回採用されたのは、中型蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸ Ｃｕｂｅ ３６０」とコンテナ型蓄電システム「Ｍｅｇａ Ｐｏｗｅｒ ２７００Ａ」の２製品で、関西電が開発したＡＩ搭載のクラウド型制御システム「ＳｅｎａＳｏｎ（セナソン）」と連携し、電力需要や太陽光発電量の予測に基づく最適運用を行い、電気代削減効果が期待できるとしている。



市場でも関心が高まっている系統用蓄電池システムのメーカーであることに加えて、直近ＩＰＯ銘柄ならではの値動きの軽さからも注目度は高い。これに加えて好材料を発表したことが、買い予想数の上昇につながっているようだ。



