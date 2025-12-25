富士山ＭＳは後場一段高、ＡＢＥＪＡと雑誌情報をデータベース化する共同事業検討◇

富士山マガジンサービス<3138.T>は後場一段高となっている。同社とＡＢＥＪＡ<5574.T>は２５日午前１１時３０分ごろ、出版業界におけるＡＩ活用を軸とした共同事業を検討する契約を締結したと発表しており、好感した買いが流入している。富士山ＭＳが持つ出版・メディア業界でのネットワーク及びコンテンツ資産をＡＢＥＪＡのＡＩ技術と組み合わせることで、各出版社の雑誌に関する情報のデータベース化やそのデータベースを用いたプラットフォーム機能・サービスの構築などを視野に入れている。最終合意は２０２６年中をメドとする。



両社は同時に、ＡＢＥＪＡが富士山ＭＳ株式３０万７９４０株（議決権ベースで９．３２％）をＣａｔａｌｙｓｔ・Ｄａｔａ・Ｐａｒｔｎｅｒｓ（横浜市西区）から１２月２６日付で市場外の相対取引により取得すると開示した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS