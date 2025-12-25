　ヴァンラーレ八戸は25日、柏レイソルからMF鵜木郁哉(24)が完全移籍で加入することを発表した。

　鵜木は柏アカデミーで育ち、2020年にトップチーム昇格。2022年途中から2023年まで水戸ホーリーホックに育成型期限付き移籍で所属し、昨季は柏に復帰した。そして今季は再び期限付き移籍でいわきFCへ。J2リーグ戦16試合で1得点を挙げたほか、ルヴァンカップで1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF鵜木郁哉

(うのき・ふみや)

■生年月日

2001年7月4日(24歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

168cm/66kg

■経歴

FC佐倉-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-水戸-柏-水戸-柏-いわき-柏

■出場歴

J1リーグ:18試合

J2リーグ:51試合6得点

リーグカップ:13試合1得点

天皇杯:4試合

■コメント

▽八戸側

「柏レイソルから完全移籍で加入することになりました、鵜木郁哉です!

このクラブの一員として戦えることを、とても嬉しく思います。

自分のプレーで勝利に貢献できるよう、全力で取り組みます。

ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、

これからよろしくお願いします!!」

▽柏側

「ヴァンラーレ八戸に移籍することになりました。これまで支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝しています。夢を実現できるように、サッカー選手としてまた一から頑張ります。新しい環境で自分自身と向き合い、成長した姿をお見せできるよう、全力で取り組んできます。レイソルサポーターの皆さんにはこれからも応援していただけたら嬉しいです」