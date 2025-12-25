柏MF鵜木郁哉が八戸に完全移籍「勝利に貢献できるよう全力で取り組みます」
ヴァンラーレ八戸は25日、柏レイソルからMF鵜木郁哉(24)が完全移籍で加入することを発表した。
鵜木は柏アカデミーで育ち、2020年にトップチーム昇格。2022年途中から2023年まで水戸ホーリーホックに育成型期限付き移籍で所属し、昨季は柏に復帰した。そして今季は再び期限付き移籍でいわきFCへ。J2リーグ戦16試合で1得点を挙げたほか、ルヴァンカップで1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF鵜木郁哉
(うのき・ふみや)
■生年月日
2001年7月4日(24歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
168cm/66kg
■経歴
FC佐倉-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-水戸-柏-水戸-柏-いわき-柏
■出場歴
J1リーグ:18試合
J2リーグ:51試合6得点
リーグカップ:13試合1得点
天皇杯:4試合
■コメント
▽八戸側
「柏レイソルから完全移籍で加入することになりました、鵜木郁哉です!
このクラブの一員として戦えることを、とても嬉しく思います。
自分のプレーで勝利に貢献できるよう、全力で取り組みます。
ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、
これからよろしくお願いします!!」
▽柏側
「ヴァンラーレ八戸に移籍することになりました。これまで支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝しています。夢を実現できるように、サッカー選手としてまた一から頑張ります。新しい環境で自分自身と向き合い、成長した姿をお見せできるよう、全力で取り組んできます。レイソルサポーターの皆さんにはこれからも応援していただけたら嬉しいです」
鵜木は柏アカデミーで育ち、2020年にトップチーム昇格。2022年途中から2023年まで水戸ホーリーホックに育成型期限付き移籍で所属し、昨季は柏に復帰した。そして今季は再び期限付き移籍でいわきFCへ。J2リーグ戦16試合で1得点を挙げたほか、ルヴァンカップで1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(うのき・ふみや)
■生年月日
2001年7月4日(24歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
168cm/66kg
■経歴
FC佐倉-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-水戸-柏-水戸-柏-いわき-柏
■出場歴
J1リーグ:18試合
J2リーグ:51試合6得点
リーグカップ:13試合1得点
天皇杯:4試合
■コメント
▽八戸側
「柏レイソルから完全移籍で加入することになりました、鵜木郁哉です!
このクラブの一員として戦えることを、とても嬉しく思います。
自分のプレーで勝利に貢献できるよう、全力で取り組みます。
ヴァンラーレ八戸に関わるすべての皆さま、
これからよろしくお願いします!!」
▽柏側
「ヴァンラーレ八戸に移籍することになりました。これまで支えてくださったすべての皆さまに、心から感謝しています。夢を実現できるように、サッカー選手としてまた一から頑張ります。新しい環境で自分自身と向き合い、成長した姿をお見せできるよう、全力で取り組んできます。レイソルサポーターの皆さんにはこれからも応援していただけたら嬉しいです」