水戸DFフォファナ・マリックが契約更新「本当に素晴らしい景色を見ることができました。ですが…」
水戸ホーリーホックは25日、DFフォファナ・マリック(25)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。
同選手は6月にFCティアモ枚方から完全移籍で加入。J2リーグ戦2試合に出場した。
クラブ公式サイトを通じ、「来シーズンも水戸ホーリーホックでプレーさせていただけることになりました。昨シーズンはサポーターの皆様の熱い応援のおかげでJ2優勝・J1昇格を果たすことができ、本当に素晴らしい景色を見ることができました」とコメントしている。
続けて「ですが昨シーズンは、自分自身がチームへ十分に貢献できていなかったことが非常に心残りであります」と振り返り、「来シーズンはJ1の舞台で皆様と喜びを分かち合えるように、日々自分自身と向き合い成長できるように努力を積み重ねたいと思います」と意気込んだ。
