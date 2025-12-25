　アルビレックス新潟は25日、栃木SCに期限付き移籍していたDF森璃太(24)が来シーズンから復帰すると発表した。

　森は今季から栃木SCに期限付き移籍。J3リーグ戦24試合、ルヴァンカップ2試合に出場したほか、天皇杯では1試合の出場で1ゴールを記録した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF森璃太

(もり・りいた)

■生年月日

2001年8月19日(24歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

170cm/65kg

■経歴

大島シェルズSC-川崎F U-12-川崎F U-15-川崎F U-18-早稲田大-新潟-福島-新潟-栃木SC

■出場歴

J3リーグ:32試合1得点

リーグカップ:4試合

天皇杯:1試合1得点

■コメント

▽新潟側

「このたび、アルビレックス新潟に復帰することになりました。

再びこのエンブレムを背負い、ビッグスワンに立てることを、心から楽しみにしています。

チームもフロントも新体制となるアルビレックス新潟は、常に高みを目指し、挑戦を続けるクラブだと感じています。その一員として、自分自身も成長を止めることなく、日々高い基準でサッカーに向き合う覚悟です。

求められる役割と責任を正面から受け止め、チームの勝利に貢献することに全力を尽くします。

オレンジに染まるスタンド、響き渡る声援。その一つひとつが選手の背中を押してくれます。その想いを力に変え、ピッチで示し続けます。

同じ想いで、同じ方向へ。

ビッグスワンで会いましょう。」

▽栃木SC側

「このたび、アルビレックス新潟へ復帰することになりました。

クラブに関わるすべての方々の支えの中で過ごした時間は、プロサッカー選手として、そして一人の人間として大きな成長を与えてくれました。日々高い基準で向き合ってくださったスタッフの皆さま、共に戦ったチームメイト、そしてどんな状況でも背中を押してくださったファン・サポーターの皆さまには、心から感謝しています。

ここで得た経験と学びを糧に、次の挑戦に向けて歩みを進めていきます。これからの自分の歩みにも、ぜひ注目していただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。」