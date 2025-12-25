新潟DF森璃太が栃木SCへのレンタルから復帰「日々高い基準でサッカーに向き合う覚悟です」
アルビレックス新潟は25日、栃木SCに期限付き移籍していたDF森璃太(24)が来シーズンから復帰すると発表した。
森は今季から栃木SCに期限付き移籍。J3リーグ戦24試合、ルヴァンカップ2試合に出場したほか、天皇杯では1試合の出場で1ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF森璃太
(もり・りいた)
■生年月日
2001年8月19日(24歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
170cm/65kg
■経歴
大島シェルズSC-川崎F U-12-川崎F U-15-川崎F U-18-早稲田大-新潟-福島-新潟-栃木SC
■出場歴
J3リーグ:32試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:1試合1得点
■コメント
▽新潟側
「このたび、アルビレックス新潟に復帰することになりました。
再びこのエンブレムを背負い、ビッグスワンに立てることを、心から楽しみにしています。
チームもフロントも新体制となるアルビレックス新潟は、常に高みを目指し、挑戦を続けるクラブだと感じています。その一員として、自分自身も成長を止めることなく、日々高い基準でサッカーに向き合う覚悟です。
求められる役割と責任を正面から受け止め、チームの勝利に貢献することに全力を尽くします。
オレンジに染まるスタンド、響き渡る声援。その一つひとつが選手の背中を押してくれます。その想いを力に変え、ピッチで示し続けます。
同じ想いで、同じ方向へ。
ビッグスワンで会いましょう。」
▽栃木SC側
「このたび、アルビレックス新潟へ復帰することになりました。
クラブに関わるすべての方々の支えの中で過ごした時間は、プロサッカー選手として、そして一人の人間として大きな成長を与えてくれました。日々高い基準で向き合ってくださったスタッフの皆さま、共に戦ったチームメイト、そしてどんな状況でも背中を押してくださったファン・サポーターの皆さまには、心から感謝しています。
ここで得た経験と学びを糧に、次の挑戦に向けて歩みを進めていきます。これからの自分の歩みにも、ぜひ注目していただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。」
