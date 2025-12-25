「オファーを断る事が出来ませんでした」昨季J1初昇格の立役者…岡山MF岩渕弘人が仙台に完全移籍
ベガルタ仙台は25日、ファジアーノ岡山のMF岩渕弘人(28)が完全移籍で加入することを発表した。
岩手県出身の岩渕は、2024年にいわきFCから岡山へ完全移籍。加入初年度にJ2リーグ戦34試合に出場し、チーム1位の13得点を挙げた。さらにJ1昇格プレーオフでも2試合1ゴールと活躍。初昇格の立役者となった。
今季J1リーグ戦では32試合の出場で3得点をマーク。13位フィニッシュに貢献していた。
岡山の公式サイトを通じ、「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆さんには感謝しかありません」とコメント。「小さい頃から大好きなクラブ、自分に夢を与えてくれたクラブからのオファーを断る事が出来ませんでした」と経緯を語っている。
仙台の公式サイト上では「サッカーを始めたころから自分の夢は、サッカー選手になること、ユアスタでプレーすること、そしてベガルタ仙台の選手になることでした。自分にとってベガルタ仙台というクラブは、小学生のころから大好きで憧れのクラブです」と明かし、「この決断を正解にすることは、J1昇格のみです」と強い決意を示した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF岩渕弘人
(いわぶち・ひろと)
■生年月日
1997年9月17日(28歳)
■出身地
岩手県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
萩荘SC-萩荘中-遠野高-仙台大-いわき-岡山
■出場歴
J1リーグ:32試合3得点
J2リーグ:54試合20得点
J3リーグ:31試合10得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽仙台側
「ベガルタ仙台に関わるすべてのみなさま、初めまして。ファジアーノ岡山から移籍してきました、岩渕弘人です。
サッカーを始めたころから自分の夢は、サッカー選手になること、ユアスタでプレーすること、そしてベガルタ仙台の選手になることでした。自分にとってベガルタ仙台というクラブは、小学生のころから大好きで憧れのクラブです。
正直、カテゴリーを下げてこのタイミングで移籍するべきなのかたくさん悩みました。最後は自分の心に正直に、ベガルタが大好きという気持ちで決断しました。この決断を正解にすることは、J1昇格のみです。ベガルタゴールドのユニフォームを着てユアスタでプレーできることが楽しみで、ワクワクしています。今度は、自分が子どもたちに夢をあたえられるようにがんばります。
熱いサポーターのみなさんに負けない熱いプレーでチームの力になれるよう、謙虚に貪欲に全力で戦います。
応援よろしくお願いします!」
▽岡山側
「ベガルタ仙台に移籍する事を決断しました。
ファジアーノ岡山に関わる全ての皆さんには感謝しかありません。
昨年いわきから移籍してきた自分を温かく迎え入れてくれた事。JFLからスタートした自分をJ1の舞台に上げてくれたこと。今年チームの力になれず心が折れそうになった時、何度も背中を押してくれた事。0-5で負けた試合後も大きな声で応援し、次やってやる!と鼓舞してくれた事。
本当に素晴らしいクラブに来られました。これからも岡山らしく、選手と一緒に戦って欲しいなと思います。
そして19番のグッズを買って応援してくれていた皆さん。悲しい報告となってしまいすみません。ピッチから見える皆さんの姿にいつも勇気をもらっていました。これからも気にかけてくれたら嬉しいです。
まだまだ、素晴らしいスタッフ・選手・ファン、サポーターの皆さんと一緒に戦いたかったですが、小さい頃から大好きなクラブ、自分に夢を与えてくれたクラブからのオファーを断る事が出来ませんでした。
クラブは変わりますが、この2年岡山で学んだ事をこれから自分の武器として、子どもたちに夢を与えられるように、そして1年半後J1の舞台で岡山と対戦し、点を決めて勝つ事を次の目標にしてがんばってきます!
最後に、個人チャント最高に大好きです!
2年間本当にありがとうございました!」
