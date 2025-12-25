湘南のMF池田昌生&MF松本大弥が契約更新「圧倒的な力をみせて必ず成し遂げる」「必ず1年半でJ1に戻りましょう!」
湘南ベルマーレは25日、MF池田昌生(26)、MF松本大弥(25)と2026シーズンの契約を更新したことを発表した。
湘南は今季J1リーグ戦で19位。来季から戦いの場をJ2に移す。
以下、2選手の今季J1出場記録&コメント
■池田昌生
2025年J1リーグ出場:24試合(1,046分)出場/1得点
「湘南ベルマーレを愛する皆さん。
まずは降格させてしまったことに責任を感じていますし、申し訳なく思っています。
湘南ベルマーレがどういうチームで、今まで湘南を創ってきた偉大な先輩たちがボロボロになりながらも戦ってきた背中を僕は見てきました。
チームが大きく変わろうとしている中でも変わってはいけないものがあると思います。
このチームでこのエンブレムのために戦いたくても戦えない人もいます。
このチームに残ると決断したからには、その人たちの想いも背負って戦わないといけない。
最短でJ1に戻るのは簡単ではないですが、湘南ベルマーレなら圧倒的な力をみせて必ず成し遂げる。それが使命。
それを達成するために色々なものを犠牲にして戦う覚悟です。
皆さんで力を合わせて最短で戻るべき場所に戻りましょう。」
■松本大弥
2025年J1リーグ出場:14試合(1,143分)出場/0得点
「まずは、今シーズン最後まで熱い応援を本当にありがとうございました。
どんな状況でも下を向かず、前向きな声かけをしてくれたサポーターの皆さんに感謝しています。
そして、2026シーズンもそんな心強いベルマーレサポーターの皆さんと共に戦えることを大変嬉しく思います。
湘南ベルマーレがいるべき場所は、絶対にJ1だと思っています。
その目標に向かって、自分の力を最大限に発揮しチームの力になりたいと思います。
必ず1年半でJ1に戻りましょう!
2026シーズンも熱いサポートよろしくお願いします!」
