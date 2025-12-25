PGYTECHのカメラストラップ（ショルダー/リスト）に、シリーズ最軽量となる「スリム」が追加された。日本国内では、総代理店の株式会社セキドが12月25日（木）に販売を開始した。

製品名はショルダータイプの「カメラストラップ スリム」と、リストタイプの「カメラリストストラップ スリム」。いずれもブランド独自のクイックリリースシステムを採用しており、カメラの素早い着脱に対応する。また鋼の15倍の強度を持つという、耐摩耗性に優れた高強度素材を使用している。

ショルダーおよびリストストラップの各モデルに、素材の異なる3タイプ・3色の計9モデルをラインアップした。

カメラストラップ スリム

カメラリストストラップ スリム

PGYTECH カメラストラップ スリム

耐荷重が最大30kgのショルダーストラップ。ストラップ部の左右両方から長さ調節が可能で、820～1,360mmの範囲に対応する。

製品にはクリーニングクロスが付属する。

アウトドアスタイル

左からウィルダネス グリーン、オーロラブルー、ブレイズレッド

シンプルで機能的なデザインとしたモデル。プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立したという。価格は3,960円。

重量は35g。

ウィルダネス グリーン、オーロラブルー、ブレイズレッドの3色をラインアップする。

トレンディスタイル

左からトワイライトブラック、ライラックパープル、ミスティックブルー

編み込みタイプのマルチロープを使用したモデル。活気あるカラーとレイヤードのデザインにより、“若々しくトレンディなスタイル”としている。価格は3,960円。

重量は50g。

トワイライトブラック、ライラックパープル、ミスティックブルーの3色。

ビンテージスタイル

左からオリーブグリーン、キャラメルブラウン、ミッドナイトブラック

レザーにブレイデッドコードを編み込んだクラシックデザインのモデル。“時を超えて愛される上質”なスタイルとしている。価格は5,500円。

重量は39g。

オリーブグリーン、キャラメルブラウン、ミッドナイトブラックの3色をラインアップする。

PGYTECH カメラリストストラップ スリム

耐荷重25㎏のリストストラップ。リスト部は最大320mmまでの手首にフィットする。

アウトドアスタイル

左からウィルダネス グリーン、オーロラブルー、ブレイズレッド

編み込みデザインのストラップ。機能性と耐久性を備えた“プロフェッショナルで実用的な美しさ”を演出するという。価格は2,860円。

重量は14g。

ウィルダネス グリーン、オーロラブルー、ブレイズレッドの3色をラインアップする。

トレンディスタイル

左からトワイライトブラック、ライラックパープル、ミスティックブルー

多層編みロープを使用したモデル。鮮やかなカラーと重なり合うテクスチャーにより若々しくトレンド感のある印象を演出するとしている。価格は2,860円。

重量は16g。

トワイライトブラック、ライラックパープル、ミスティックブルーの3色をラインアップする。

ビンテージスタイル

左からオリーブグリーン、キャラメルブラウン、ミッドナイトブラック

落ち着いた色調のレザーを使用したモデル。ライニングを施しており、あたたかみのあるレトロな光沢を表現したという。価格は3,520円。

重量は14g。

オリーブグリーン、キャラメルブラウン、ミッドナイトブラックの3色をラインアップする。