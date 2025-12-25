浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）が、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年2月号（1月6日発売）に登場。「ダ・ヴィンチ編集部」の公式Xにて表紙が解禁された。

【写真】『ダ・ヴィンチ』2026年2月号表紙（浜辺美波×目黒蓮）他【動画】『ほどなく、お別れです』最新予告

■フェンディ（FENDI）の多彩な白を着こなす目黒蓮

2026年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』でW主演を務める浜辺と目黒。公開された表紙では、全身を白で揃えた冬らしい衣装を纏っている。椅子に座った目黒と、目黒の肩に手を添え寄り添うように立つ浜辺は、それぞれの手に本を持っている。

目黒の衣装は、自身がブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）の白いインナーと花の刺繍があしらわれた光沢感のあるジャケットとパンツ。アイテムごとに微妙に異なる“白”を圧倒的な存在感で着こなし、堂々とした雰囲気を漂わせたポーズで椅子に座った。

SNSでは「珍しい！！白のFENDIめめだー！」「美男美女」「お顔強強すぎる」「美しすぎる」「白めめちゃんもいい～っ！」「めっちゃカッコイイ」「ビジュ良！！」「激メロ」などのコメントが見られ、早くも大きな注目を集めている。

■浜辺美波と目黒蓮が対談

なお、映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSでは、浜辺と目黒のスペシャル対談が動画で公開。役作りの裏話や本作の感想についてなど、様々なお題に沿ったトークを展開している。

■動画：『ほどなく、お別れです』最新予告