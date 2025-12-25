モデル・俳優の飯豊まりえさんが「JCB マジカル クリスマス 2026発表会」に登壇しました。

【写真を見る】【 飯豊まりえ 】 西野七瀬とデートの約束 「来年は動物園でデッサンを…」 クリスマス当日の予定は 「チキンやケーキ食べてほっと一息」





クリスマス当日の開催となった今回のイベント。

飯豊さんは、“クリスマス全開です（笑）”と、胸元に大きなリボンのついた真っ赤なドレスで登場。司会者から「飯豊さんが皆さんへのプレゼントみたいですね」と言われると、照れた様子を見せました。









毎年、クリスマスは“出かけたりとか意外としないんですよね…”と話す飯豊さん。

クリスマスの思い出を問われると、少し考え込む様子を見せ、“友人とクリスマスケーキを作ったことがあります。お友だちにパティシエとかお菓子作りな子が多くて。印象に残ったのは「チョコレートバナナタルト」を作ったこと。すごく時間がかかったんですよ。タルト生地から作って。それがすごく楽しくて、ささやかなクリスマスですけど、特別感があってすごく思い出に残っています。”と、振り返りました。





飯豊まりえさんまた、昨日のクリスマスイブは舞台公演のため青森で過ごしたとか。“舞台をいまやっていまして、昨日は青森県にいました。なので共演者のみなさんと青森で「クリスマスイブだね」って言って乾杯しました”と報告。クリスマスの予定については、“チキンやケーキを食べて、ほっと一息つきたいなって思います”と話しました。





今年も残りあとわずか。今年は舞台やドラマの現場を多く経験し多忙だった、という飯豊さん。１年間を「充」という漢字１文字で表しました。







プライベートも充実していたようで“習い事を５つくらい始めたんですよ（笑）”と話すと、会場からは驚きの声が上がりました。「着付け」「アロマの座学」「英語」と習い事のラインナップを次々と明かす中、ひときわ嬉しそうに報告したのは「絵のデッサン」。







“友人の西野七瀬ちゃんが長らくの友人なんですけど、１か月に２回、おうちに集まって絵のデッサンの習い事を始めたんです。２人でいつか絵の個展ができたらいいなって夢を膨らませながら…”とにっこり。“来年は一緒に美術館とか動物園に行って、動いている動物を見て、デッサンとかやりたいねって話しています”と、すでに西野さんと来年のデートの約束をしていることを明かしました。



【担当：芸能情報ステーション】