Perfumeが初めて語る真実とは―新ドキュメンタリー映画、26年5.15公開！ 特報＆メンバーコメント到着
Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』の製作が発表され、2026年5月15日に公開されることが決定。特報、ティザービジュアル、コメントが解禁された。
【動画】コールドスリープに至った彼女たちが初めて語る真実とは『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』特報
結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にした、メジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に、突然のコールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えた。
本作は、2015年公開の『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画になる。コールドスリープ突入前のラストライブとなった9月22日、23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともにたどる。
さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。そして、本作で初めて語る、彼女たちの“今”の想いとは―。
監督は、NHK入局後に「紅白歌合戦」「MUSIC JAPAN」「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」など多くの音楽番組を担当し、Perfumeの『WE ARE Perfume ‐WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』（15）、細野晴臣の『NO SMOKING』（19）、『SAYONARA AMERICA』（21）、LiSAの『LiSA Another Great Day』（22／NETFLIX）、くるりの『くるりのえいが』（23）などを手掛けてきたドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。来年公開に向けて、現在制作中。
特報は、あ〜ちゃんが、コールドスリープについてライブスタッフに打ち明ける場面から始まり、メンバーそれぞれが25年間の活動と自身の人生とを振り返る姿が映し出されている。コールドスリープ発表後の彼女たちにも密着した初映像も収められた特報になっている。
今回の映画化発表に際して、あ〜ちゃんは、「本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に、コールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込められている映画になっていると思います」と振り返る。
かしゆかは「なぜ私たちが、今、コールドスリープするという決断をしたのか、できたのか、という私たちのグループの本当に核になる部分が映してあると思います」とコメント寄せ、のっちは「ファンのみなさんも私たちが考えた結果の決断ということを分かってくれている中で、映画を観てどのように感じてくれるのかなっていうことが、今は楽しみです」と期待を寄せた。
長年、密着してきた佐渡監督は、「これぞ掛け値なしのドキュメント。愚直に前だけを向いて進んできた3人の正直者が初めて立ち止まり、自分をみつめなおす瞬間に是非立ち会ってください。この物語は毎日を真摯に生きてきた“あなた”の物語でもあります」と締めくくった。
映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』は、2026年5月15日全国公開。
メンバー、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■あ〜ちゃん
本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に、コールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込められている映画になっていると思います。
映画があったからコールドスリープを決めたわけではなくて、私たちの結成25周年というタイミングで色々な奇跡が重なった瞬間でした。その瞬間を、本当の裏側を、監督に撮ってもらえていると思います。私たちの見えていない部分、私たちだけの部分でなく、それを支えてくれているスタッフさんも映画で観てもらえたらいいな、Perfumeを作り上げてくれている人たちの裏側を観てほしいな、と思います。
■かしゆか
最初は、このような内容になる予定ではなかったです。25周年に向けて、2019年から密着をして頂いていたので、「そうか、また映画にしてもらえるんだ！」っていう喜びから、みんなで話し合った結果、コールドスリープすることになって。コールドスリープする瞬間を密着してもらえていたのは、すごく嬉しかったです。
なぜ私たちが、今、コールドスリープするという決断をしたのか、できたのか、という私たちのグループの本当に核になる部分が映してあると思います。それぞれがどういうふうにPerfumeを見てきたのかが映し出されていると思うので、ぜひ、見届けてほしいです。
■のっち
かなり前から撮ってもらっていて、途中から色んなことが私たちに巻き起こりすぎて、どういう編集になるか、まだ分からないですけど、本当に私たちのリアルなところを撮ってもらっていると思うので、どんなふうにみなさんが観てくれるかなってワクワクしてます。
今回のコールドスリープも挑戦だと思っていて、その決断に至るまでに、3人でもたくさん話し合いました。ファンのみなさんも私たちが考えた結果の決断ということを分かってくれている中で、映画を観てどのように感じてくれるのかなっていうことが、今は楽しみです。
■佐渡岳利監督
25周年のある意味“普通”のドキュメントが、なんと“コールドスリープ”を描く作品になりました。
これぞ掛け値なしのドキュメント。愚直に前だけを向いて進んできた3人の正直者が初めて立ち止まり、自分をみつめなおす瞬間に是非立ち会ってください。この物語は毎日を真摯に生きてきた“あなた”の物語でもあります。
