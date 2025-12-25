榊原郁恵、1月から『ヒルナンデス！』木曜シーズンレギュラーに「60代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります」
タレント・榊原郁恵が、昼の情報バラエティー番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系／毎週月〜金曜11時55分）の木曜シーズンレギュラーに決定した。
【写真】『舞台ハリポタ』マクゴナガル校長に大変身した榊原郁恵
これまでも、『ヒルナンデス！』で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス１日乗車券の旅」などで活躍してきた榊原。バラエティー番組や料理番組、旅番組など幅広い分野で活躍し、明るく親しみやすい“国民のお母さん”のような存在として、数々のコーナーにゲスト出演してきた。
そんな彼女が、年明け1月8日放送の『ヒルナンデス！』では、木曜レギュラー横山裕（SUPER EIGHT）と一緒に東京都江東区の複合商業施設「有明ガーデン」を大調査。冬バーゲン開催中でお得に＆寒い冬でも屋内で暖かく過ごせる超人気スポットの魅力を探る。
また、榊原からのコメントも到着。「60代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります。より豊かな時間を過ごして頂けるヒントになれば嬉しいです！」と意気込みを語った。
榊原が登場する『ヒルナンデス！』は、日本テレビ系にて2026年1月8日11時55分放送。
※榊原郁恵のコメント全文は以下の通り。
＜榊原郁恵のコメント全文＞
■榊原郁恵
1月から木曜日のレギュラーに加わります。榊原郁恵です。木曜日のあかねちゃんや横山くんとはよくロケに行かせて頂いてたので、勝手にヒルナンファミリーのつもりでいました（笑） でもこの度、正真正銘のファミリーになれました。60代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります。より豊かな時間を過ごして頂けるヒントになれば嬉しいです！
