横浜ＦＭは２５日、ＭＦ井上健太（２７）が清水へ完全移籍することが決定したことを発表した。

残留争いを強いられた今季は主に左ウィングのレギュラーとしてプレーし、豊富な運動量とスピードを生かしたプレーで２８試合出場で３アシストで残留に貢献した。

クラブを通して、井上は「在籍した３年間、このクラブに関わるすべての方々に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

大好きだったクラブでプレーをできたこと。最高のチームメイト、スタッフと一緒に働けたこと。マリノスファミリーを感じることができた本当に幸せな時間でした。また、様々な経験をして、多くのことを学ぶことができました。

特に今年は苦しいシーズンでしたが、多くの新しいことを学ぶことができたシーズンでもありました。本当に苦しい時こそ、誰がこのクラブのために共に戦ってくれているのかが分かる。誰がこのクラブに本気ですべてを捧げているかを。

受け入れ難いこともありましたが、そんなことをも凌駕（りょうが）する真のマリノスファミリーに出会えたこと、僕の心にあった葛藤、苦悩を強烈なエネルギーに変えてくれました。

感謝してもしきれませんし、もうこんな思いをさせてもらえることはないと思います。そんな方々に結果で返せなかった悔しい気持ちをこの先も決して忘れずにいたいと思います。

これまでも積み重ねて、しんどい道を選択して人生を豊かにしてきました。ここで学んだことを活かして次に進みます」とコメントした。