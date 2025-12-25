日本テレビが２９日に放送する音楽特番「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード２０２５」（午後５時半）の公式Ｘが２５日、ＡＡＡのメンバーで、芸能プロダクション「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ−ＨＩの出演を取りやめることを発表した。

「このたびＳＫＹ−ＨＩさんの所属事務所より当番組への出演辞退の申し入れを受けました」と説明。「ＳＫＹ−ＨＩさんの出演は見送ることとなりました」とつづった。

ＳＫＹ−ＨＩはこの日、年内のライブやテレビ番組出演などの活動を辞退すると公式サイトで発表。同番組では、ＳＫＹ−ＨＩ始め、ＢＭＳＧ所属のＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬ、ＨＡＮＡ、ＳＴＡＲＧＬＯＷによるコラボレーションステージを予定していた。

ＳＫＹ−ＨＩを巡っては、深夜に未成年の少女を複数回自宅に呼び出していたことを１９日に「ＮＥＷＳポストセブン」が報道。ＢＭＳＧ社は謝罪した上で「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離（かいり）した軽率な行動でありました」と釈明した。

ＳＫＹ−ＨＩも同日放送のＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＪＵＭＰ ＵＰ ＭＥＬＯＤＩＥＳ」（金曜・後１時）に生出演し、具体的な内容には触れなかったが「お騒がせして申し訳ありません」と謝罪していた。