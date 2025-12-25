Perfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、2026年5月15日（金）に公開されることが決定した。

本作は2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年振り2度目のドキュメンタリー映画になる。結成から25年間、第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前にしたメジャーデビュー20周年記念日の2025年9月21日に突然のコールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えた。

本作ドキュメンタリーではコールドスリープ突入前のラストライブとなった今年9月22日、23日開催の＜Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME＞をはじめ、Perfumeにより唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。また、彼女たちの“今”の想いも本作で初めて語られる。

監督は、NHK入局後に「紅白歌合戦」「MUSIC JAPAN」「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」など多くの音楽番組を担当し、Perfumeの『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』(15)、細野晴臣の『NO SMOKING』(19)、『SAYONARA AMERICA』(21)、LiSAの『LiSA Another Great Day』(22/NETFLIX)、くるりの『くるりのえいが』(23)などを手掛けてきたドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。来年公開に向けて、現在制作中。

発表にあわせ、特報と第1弾ティザービジュアルも公開となった。Perfumeの3人と佐渡岳利監督からのコメントは以下。

◆ ◆ ◆

■あ〜ちゃん コメント

本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に、コールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込められている映画になっていると思います。

映画があったからコールドスリープを決めたわけではなくて、私たちの結成25周年というタイミングで色々な奇跡が重なった瞬間でした。その瞬間を、本当の裏側を、監督に撮ってもらえていると思います。私たちの見えていない部分、私たちだけの部分でなく、それを支えてくれているスタッフさんも映画で観てもらえたらいいな、Perfumeを作り上げてくれている人たちの裏側を観てほしいな、と思います。

■かしゆか コメント

最初は、このような内容になる予定ではなかったです。25周年に向けて、2019年から密着をして頂いていたので、「そうか、また映画にしてもらえるんだ！」っていう喜びから、みんなで話し合った結果、コールドスリープすることになって。コールドスリープする瞬間を密着してもらえていたのは、すごく嬉しかったです。

なぜ私たちが、今、コールドスリープするという決断をしたのか、できたのか、という私たちのグループの本当に核になる部分が映してあると思います。それぞれがどういうふうにPerfumeを見てきたのかが映し出されていると思うので、ぜひ、見届けてほしいです。

■のっち コメント

かなり前から撮ってもらっていて、途中から色んなことが私たちに巻き起こりすぎて、どういう編集になるか、まだ分からないですけど、本当に私たちのリアルなところを撮ってもらっていると思うので、どんなふうにみなさんが観てくれるかなってワクワクしてます。

今回のコールドスリープも挑戦だと思っていて、その決断に至るまでに、3人でもたくさん話し合いました。ファンのみなさんも私たちが考えた結果の決断ということを分かってくれている中で、映画を観てどのように感じてくれるのかなっていうことが、今は楽しみです。

■佐渡岳利監督 コメント

25周年のある意味”普通“のドキュメントが、なんと“コールドスリープ”を描く作品になりました。

これぞ掛け値なしのドキュメント。愚直に前だけを向いて進んできた3人の正直者が初めて立ち止まり、自分をみつめなおす瞬間に是非立ち会ってください。この物語は毎日を真摯に生きてきた“あなた”の物語でもあります。

◆ ◆ ◆

■『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

2026年5月15日（金）公開

出演／Perfume

監督／佐渡岳利 音楽／中田ヤスタカ（CAPSULE） 配給／日活

©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

公式サイト：https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/