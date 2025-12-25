女優の小沢真珠が25日までに自身のインスタグラムを更新。「クリスマス弁当作ってみました」と見事なキャラ弁を披露した。



【写真】美味しそう♡クリスマスのキャラ弁のクオリティ高すぎ！

「おうちごはんだったのでトナカイさんのツノ（レンコンチップ）は思う存分長く作りました」と小澤。「このトナカイさんは鶏ひき肉入りのカボチャコロッケです」と表情豊かな3頭のトナカイを詰めたお弁当箱をアップした。「揚げ物多めなので、雪だるまの下のミートボールは揚げないミートボールにしました」と大きな角のトナカイ以外にも、白いご飯でヒゲを表現したサンタクロースや赤いウインナーの靴下、卵焼きのプレゼント箱やウズラの卵を使った雪だるま、クリスマスツリーに見立てたブロッコリーなど、手間暇かかった美味しそうな二段弁当をアップした。



フォロワーも「綺麗なのに料理上手」「クオリティ高すぎ」「食べるのがもったいない」「すっばらしいですー」「すごい!!かわいい～!」と絶賛していた。



小沢は2014年2月に都内のクリニックに勤務する歯科医と結婚。同年8月に長女を、16年10月に第2子となる次女を出産。インスタグラムには娘ちゃんの誕生日や運動会、社会見学や七夕などたびたびクオリティーの高いキャラ弁をアップし、話題となっている。



以前出演したテレビではこれらのキャラ弁は「1週間ぐらい前からこれを入れようと考え2、3日前からリハーサル。毎回が本番。舞台みたいな感じなので、リハは必ずする」と美しすぎるキャラ弁のために入念な準備をしていることを明かしている。



