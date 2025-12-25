µð¿Í¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦´ßÅÄ¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÊý¸þÀ¤ò£±¤Ä¤Ë¡×¡Ö¶¯¤¤½¸ÃÄ¤Ë¡×Áª¼ê´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ò¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁª¼ê´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¾ÉÔºß¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¡¢Éé¤±¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ë¥º¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¾°µ±¤µ¤ó¤È¤«ËÍ¤È¤«¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Êý¸þÀ¤È¤«¤â£±¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¼ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶¯¤¤½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇÆ¸¢Ã¥²ó¤ËÎ×¤à¡£