¡Ô¼ÒÄ¹¤¬¿¼¤¯ÌÔ¾Ê¡õ3¥«·îÊó½·¥«¥Ã¥È¡Õ¡ÖÆ¬°¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¥²¡×¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Î¤È¤¤Ï¡Ä¡×¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹üâÅç¹¨Ê¿¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¹ðÈ¯¡ª
¡¡2025Ç¯12·î25Æü¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡ÖËÜÆü¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¹âÅç¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¡¢ÊÀ¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÊóÆ»¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Åö³ºµ»ö¤Ë¤è¤ê´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿·Ð±ÄÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅç¼ÒÄ¹¤è¤êÊó½·¤Î¼«¼çÊÖ¾å¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£12·î25Æü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡Ö·î³ÛÊó½·3¥ö·îÊ¬¤ÎÁ´³ÛÊÖ¾å¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅç¼ÒÄ¹¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò¿¼¤¯ÌÔ¾Ê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÅ°Äì¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£12·î24ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×µ»ö¤è¤ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿ÉôÊ¬¤òÈ´¿è¤·¤¿µ»ö¤òºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¡£2000Ç¯¤ÎÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¿¤Ó¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡Ê¸½ºß¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¡£2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¾å¾ì¤«¤é12´üÏ¢Â³Áý¼ý¤È¤Ê¤ë2560²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Èæ34¡óÁý¤Î69²¯±ß¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡£
¿©ÉÊÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Ï¿©ÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿³Ñ²½·Ð±Ä¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡¦¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¡£2026Ç¯¤«¤é¸µµð¿Í·³¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬CBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë郄Åç¹¨Ê¿»á¡Ê52¡Ë¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤â¥¥ì¤ë¤·¡¢¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¼Ò°÷ÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡Ø¡»¡»¤µ¤ó¤Ïº£¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¾å¼ê¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤òÁ°¤Ë¡ØWe Are the World¡Ù¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢¹æµã¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆ¬°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼Ò°÷¤ò¡È·ãµÍ¤á¡É
¡¡Â¾Êý¡¢¤½¤ÎÇ®·ì¤Ö¤ê¤¬¼ÒÆâ¤ËíÂíà¤òÀ¸¤à¤³¤È¤â¡£ÊÌ¤Î¼Ò°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤«¡¢¼Ò°÷¤ò¡ØÆ¬°¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ø¥Ð¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¡È·ãµÍ¤á¡É¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¤ß²ñ¤Ç½÷À¼Ò°÷¤Ë¡Ø¥¨¥Ã¥Á¤Î¤È¤¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¡¢¼þ°Ï¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÎÇö¤¤¼èÄùÌò¤ò¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤È¤¤¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤é¤ì¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤¤¡£¥³¥ó¥×¥é¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
郄Åç»á¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ä
¡¡郄Åç»á¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î»ØÅ¦¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ò¿Í»öÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£郄Åç¼«¿È¤âÌäÂêÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¾Ê¤ò¤·²þÁ±¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥Ï¥²¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¼èÄùÌò¤¬¼«¤éÈ±¤¬Çö¤¤¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢郄Åç¤ÈÁÏ¶È»þ¤«¤é°ì½ï¤Î¶á¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Å¤¨È¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ È¯¸À¤Ë¤è¤êÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤´ËÜ¿Í¤ä¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ëÉÔ²÷´¶¤È¤´ÉÔ°Â¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢郄Åç»á¤Î¡ÖÄ¶ÍðÎÑÀ¸³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²¼¤È¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÆ±»þ¿Ê¹ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ëÉ×ºÊ¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡¢郄Åç»á¤Ø¤ÎÄ¾·â¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î1Æü¡¦8Æü¹æ¡Ë