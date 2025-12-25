実は軍の伝統に関係のある行事だった？

イギリスのボービントン戦車博物館は2025年12月22日、クリスマス飾りを施した展示戦車の映像を公式Facebookで公開しました。

【え、かつての英国戦車が!?】クリスマスツリー化したチャレンジャー1です（動画）

投稿された動画では、「チャレンジャー1」「チャーチル」などイギリスの歴代戦車や、第一次世界大戦でドイツが運用したA7Vなどにクリスマス飾りが付けられた様子が紹介されています。

特にチャレンジャーは電飾が施され、クリスマスツリーのようになっており、博物館のFacebookでは「今年のクリスマスのChallendeer（シャレンディア：おそらくチャレンジャーとトナカイを掛け合わせた造語）は今までで一番素敵！」と投稿しています。

この投稿には「このトナカイは何馬力ありますか？」「サンタの装甲そり」といった反応が見られました。

ボービントン博物館が戦車にクリスマス飾りを施すのは、イギリス軍戦車部隊がクリスマスの時期に装甲車や戦車をソリに見立て、サンタクロースを乗せる伝統を尊重して行っているようです。