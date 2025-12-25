SNSで話題の韓国コスメ「Laka」渋谷ポップアップ！50色から“運命の一色”を探そう
韓国発ジェンダーニュートラルコスメ「Laka(ラカ)」の限定ポップアップが、2025年12月27日(土)から渋谷ロフトに登場！リップは日本未上陸の24色を含む全49色、アイシャドウは全50色から選べる贅沢な空間に、SNSで話題の「剥がすリップ下地」も。年末年始の自分へのご褒美に、運命の一色を見つけに行こう。
【画像】どの色選んでも垢抜ける！「Fruity Glam Tint(フルーティーグラムティント)」
■アジア初のジェンダーニュートラルブランドが渋谷に期間限定オープン
2018年に韓国で誕生したLakaは、性別の枠を超えて「自分らしい美しさ」を表現することをコンセプトにしたアジア初のジェンダーニュートラルコスメブランド。多彩なカラー展開と手に取りやすい価格帯で、韓国の若者を中心に絶大な支持を集めている。
2025年12月27日(土)から2026年1月27日(火)までの1カ月間、渋谷ロフト2階で開催される本イベントでは、韓国・聖水(ソンス)のフラッグシップストア限定アイテムを含む、日本では手に入らなかった商品もお披露目されるという。
■50色から選ぶ、私だけの“運命カラー”
「いつも同じ色ばかり選んでしまう」「新しい色に挑戦したいけど失敗が怖い」--そんなコスメ選びの悩み、誰もが一度は経験したことがあるはず。今回のポップアップでは、なんと50色以上のカラーから、じっくり試して選べる。
特に注目したいのが、「カラバリが圧倒的におしゃれ」「どの色選んでも垢抜ける」とSNSでも評判の「Fruity Glam Tint(フルーティーグラムティント)」。日本初上陸の24色を含む全49色を、実際に手に取って試すチャンス！価格も1980円とデパコスの半額以下でありながら、高保湿フォーミュラで唇のうるおいを長時間キープできる優れモノ。透明感あるツヤ感は、重ねづけでニュアンスも自在に変えられる。
単色アイシャドウ「Mono Eyeshadow(モノアイシャドウ)」も、日本ではじめてオフラインで全50色がラインナップ。こちらは1045円という手に取りやすい価格設定。重ねるたびにやわらかく溶け込むマットなエアリーパウダーが、まぶたにぴったり密着してくれる。
■SNSでバズり中！ぺりっと剥がす新感覚リップ下地
2025年12月15日に発売された「Soothing Prep Lip Mask(スージングプレップリップマスク)」(1980円)も要チェック。10分で唇の角質を取り除くリップマスクは、「ガサガサで薄皮すごい時もこれ塗ったらつるんつるんになる」「リップの質感保ちたいなら絶対に使うべし」とSNSで話題に。クーリング効果でさわやかな仕上がりになり、ティントの発色を格段にアップさせてくれる、まさに“チートアイテム”だ。
同時発売の「Washful Tint Remover(ウォッシュフルティントリムーバー)」(1980円)も、落ちにくいティントをしっかりオフしてくれる心強い味方になりそう。
■自分色を見つける仕掛けがいっぱい
会場では、実際に顔にあててイメージできるテスタープレートや、おすすめのMIXカラー提案など、楽しみながら“自分色”を探せる工夫が満載。異なる発色を組み合わせるレイヤリング技も、POPでわかりやすく紹介されているから初心者でも安心だ。
さらに、Laka公式Instagramをフォローして「5秒チャレンジ」に成功すれば、オリジナルロゴキーリング(先着1000個)がもらえるイベントも開催。3000円以上購入でルーレットにも挑戦でき、キーリングキャップやミラー、リップポーチが当たるチャンスも見逃せない。
開催場所は渋谷ロフト2階の美容・健康雑貨売り場特設会場で、営業時間は11時〜21時。年末年始の営業は渋谷ロフトに準ずるので、事前チェックをお忘れなく。今年最後の自分へのご褒美に、そして来年の新しい自分のために--、“運命の一色”を探しに行ってみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
