【いま安い野菜は？】だいこんが「１１週連続値下がり」で１ｋｇ１７８円！ 一方たまねぎはじわじわ値上がり…【価格動向調査】
農林水産省は１２月２３日、１２月１５日〜１７日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜８品目について、各都道府県１０店舗（全国４７０店舗）の小売価格の平均値を算出しました。
前週よりも価格が下がった野菜は、ねぎ・レタス・トマト・にんじん・はくさい・だいこん。一方で前週よりも価格が上がったのは、キャベツ・たまねぎでした。
【キャベツ】１キロあたり
価格 １８０円
前週比 １０１％（前週 １７９円）
平年比 ９８％
【ねぎ】
価格 ８７１円
前週比 ９９％（前週 ８７９円）
平年比 １１７％
【レタス】
価格 ４８３円
前週比 ９９％（前週 ４８７円）
平年比 ９６％
【たまねぎ】
価格 ５２６円
前週比 １０１％（前週 ５２２円）
平年比 １６０％
【トマト】
価格 １１８１円
前週比 ９４％（前週 １２６１円）
平年比 １３９％
【にんじん】
価格 ５１７円
前週比 ９４％（前週 ５４７円）
平年比 １３１％
【はくさい】
価格 ２０１円
前週比 ９６％（前週 ２１０円）
平年比 １２８％
【だいこん】
価格 １７８円
前週比 ９６％（前週 １８５円）
平年比 １１５％
農林水産省は、１２月の野菜の価格について、トマト、たまねぎなどの価格は平年を上回って推移することが見込まれる一方で、キャベツ、はくさいなどは平年並みの価格で推移する見込みだとしています。