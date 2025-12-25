COUNTDOWN JAPAN事務局は25日、公式サイトを更新。27日に出演予定だった音楽プロダクション「BMSG」の代表取締役CEOでラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HIこと日郄光啓（39）の出演キャンセルを発表した。

「12月27日(土)に出演を予定しておりましたSKY-HIは、アーティスト公式サイトにて発表されておりますとおり、アーティスト活動の年内の休止に伴い、出演キャンセルとなりました」と報告。「この出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しはいたしません。また、出演アーティストの追加につきましては、現時点では未定です」と伝えた。

「なお、ステージ前方エリアにつきましては、SKY-HIへのお申し込みはすべて無効となります。SKY-HIのグッズ販売は行いませんが、アーティストネーム入りのオフィシャルグッズには、SKY-HIの記載がございます」とした。

日郄を巡っては19日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が「敏腕プロデューサー・SKY-HIが『未成年女性アイドル（17）を深夜に自宅呼び出し』」と報道。同日に日高は、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に生出演し「お騒がせして申し訳ございません」と謝罪。詳細については触れずれなかった。

日郄はこの日、事務所サイトを通して謝罪した。BMSGによると、内部調査の結果、東京都青少年健全育成条例の違反は確認されなかったという。しかし、体制構築と再発防止に専念するため、SKY-HIの年内のアーティスト活動辞退を発表した。