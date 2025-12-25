「待ってました！」NCT・チソン、“ハイトーンヘア”に大胆イメチェン　最強ビジュアルにファン歓喜【PHOTO】

NCTのチソンが、大胆なイメージチェンジでファンの心を射止めた。

【独自写真】チソン、リラックスモードの“私服姿”

チソンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ネイビーのステージ衣装をまとったチソンの姿が収められている。シンプルなジャケットにボタンの装飾が施されたクラシックなスタイリングが、チソンの端正な顔立ちとシャープな雰囲気を一層引き立たせた。

何より注目を集めたのが、大胆なヘアカラーチェンジだ。黒髪やダークトーンのイメージが強かったチソンだが、今回はハイトーンのシルバーヘアに挑戦。洗練されたビジュアルと相まって、新たな魅力を放っている。

（写真＝チソンInstagram）

投稿を見たファンからは「めっちゃ似合ってる」「美しすぎる」「芸術作品のよう…」「待ってました！念願のハイトーン」などのコメントが寄せられている。

なお、チソンが所属するNCT DREAMは、1月8日〜10日に大阪城ホール、1月24日・25日にAichi Sky Expoでコンサートツアー「2025 NCT DREAM TOUR ＜THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE＞ in JAPAN」を開催予定だ。