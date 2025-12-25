コトブキヤ、フィギュア・プラモデルの新作展示会「コトブキヤコレクション 2026」を2026年2月13日～15日に開催
【コトブキヤコレクション 2026】 会場：秋葉原UDXギャラリー(秋葉原UDX4階) 開催期間： 2026年2月13日13時～19時 2026年2月14日12時～19時 2026年2月15日12時～16時30分
コトブキヤは、展示イベント「コトブキヤコレクション 2026」を2026年2月13日～2月15日に秋葉原UDXギャラリーにて開催する。
本イベントはコトブキヤのフィギュア・プラモデルをはじめとした新作発表イベント。会場では新作展示をはじめ、トークイベントや試遊会なども実施される。
詳細は2026年1月下旬に特設サイトにて発表を予定している。
／- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) December 25, 2025
2026年2月13日(金)～15日(日)
「#コトコレ 2026」開催決定🎉
＼
#コトブキヤ 新作発表イベント「#コトブキヤコレクション 」の開催が決定🙌
特設サイトでの新作発表の他、東京秋葉原で展示会を実施いたします！
https://t.co/CKS9eAKIQH
イベントの詳細は1月下旬に公開予定です✨ pic.twitter.com/yVOi7gCRsu
(C) KOTOBUKIYA