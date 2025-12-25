◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日１６時発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）

第２５回兵庫ゴールドトロフィー（Ｊｐｎ３）が２５日、園田競馬場のダート１４００メートルに１１頭（ＪＲＡ４頭、地元３頭、他地区４頭）が出走して争われる。昨年は創設以来初めて地方所属馬が優勝したが、今年はＪＲＡ勢が昨年以上にレベルの高い馬を送り出してきた。２走前のテレ玉杯オーバルスプリント（浦和）でダート重賞初制覇を飾ったサンライズフレイムを中心に、ＪＲＡ勢が巻き返す。

【出走馬の陣営コメント】

＜１＞石坂調教師（サンライズフレイム）「前走の武蔵野Ｓは来年のフェブラリーＳを見据えて、いい競馬をしてくれました。ハンデは背負ったなという印象ですが、浦和のような競馬ができれば崩れないと思います」

＜２＞田中守調教師（ロレンツォ）「ここを目標に順調にきている。ペースは速くなるだろうし、上がりはしっかり脚を使ってくれるはず。５３キロは魅力」

＜３＞寺島調教師（ハッピーマン）「間隔はあまりないけど、一度放牧へ。調整も順調です。前走はああいう（差す）形で、中央で勝てたのは収穫。園田も合っていますし、どんな競馬でもできる」

＜４＞榎屋調教師（ケイズレーヴ）「前走は負けたが強い競馬をしたと思う。予定通り順調にきていて、夏場に比べると状態はいい」

＜５＞田中淳調教師（スペシャルエックス）「追い切りも４本ほどこなし、動きはよくなっている。内でうまく足をためて運べれば」

＜６＞保利平調教師（エコロクラージュ）「このレースを目標にしてきたので仕上がりに問題はない。自分の走りができれば上位争いに加わってくるはず」

＜７＞下原騎手（オマツリオトコ）「差し馬なので展開が向いて欲しい。最後に５３キロの軽量を生かせれば」

＜８＞宮川浩調教師（サンライズグリット）「調子は変わりなくいい。５１キロは軽すぎるくらいなので、楽しみにしている」

＜９＞牧浦調教師（サンライズホーク）「状態は上がってきていると思います。今回は勝っているコース。落ちついて臨むことができれば、巻き返してもいいと思う」

＜１０＞小谷哲騎手（バウチェイサー）「強いメンバーが相手ですが、斤量は５１キロですし、この馬のいい面を引き出したい」

＜１１＞長谷川調教師（マテンロウコマンド）「前走はさすがにメンバーが強かったですね。園田は勝っているけど、馬場次第で難しさがある。いい状態で送り出して、賞金加算できるようにしたい」