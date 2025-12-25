【rurudoオリジナルイラスト 天使警察エル_リニューアルVer.】 予約期間：12月25日～2026年1月30日 2026年5月 発売予定 価格：25,800円

本製品は、イラストレーターのrurudo氏が手がけるオリジナルイラスト「天使警察エルちゃん」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

多くのリクエストに応えて再び商品化しており、2023年3月に発売された「天使警察エルちゃん」からベースのメッキ塗装が異なっている。

キャストオフ仕様はボディ丸々交換式で、スカート取り外し可能なほか、パンツは履いていない。

脱着可能の帽子とチェーン使用の手錠、ベースはメッキの手錠オブジェと贅沢なフィギュアとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体交換用ボディ手錠脱着式帽子専用ベース

(C)rurudo