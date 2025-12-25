女優の黒柳徹子（92）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲストが披露した“中高年トーク”にツッコむ場面があった。

この日は、同局のドラマ「緊急取調室」シリーズで共演中の女優・天海祐希（58）と俳優・小日向文世（71）がゲスト出演。撮影の合間には、墓の準備やトイレの回数などの話題で盛り上がるといい、小日向は「ちょっとまあシモの話なんですけど、“やっぱりそうなるんだね”なんて、みんな世代が似てるもんですから」と釈明しつつ、「安心できる」と話した。

そして黒柳から「休日にジムへ行くこともある？」と聞かれ、「運動をしてないと筋肉が硬くなり始めてしまう」という天海は、「ちょっと疲れてきたなと思ったら、運動をしに行きます」と告白。対して、インドア派という小日向が「僕は一歩も出ません」と明かすと、天海は手で口元を隠しながら笑いをこらえた。

小日向は「僕は本当に家を出ない」と続け、「家の中で階段の上り下りとかを意識して、それで運動かな。あとは台本を読む時にちょっとつま先立ちをして、せいぜいそのぐらい」と明かした。

さらに「たしかに筋肉はめちゃくちゃ落ちて、もうおばあちゃんみたいな筋肉なんだけど」と二の腕をつまむ仕草をしながら「だから（鉄棒に）ぶら下がると、パッと落ちますね」とひょうひょうと語ると、天海はこらえ切れずに爆笑した。

そして天海が「もうね、こんな会話ばっかりなんですよ、ずっとね、おじさんたちと」と打ち明けると、あきれた黒柳は「もう少し発展的なのないの？何か」とツッコミ。ゲストの2人は爆笑していた。