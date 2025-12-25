トヨタ「ヴォクシー」最上級版は約420万円！ 「光るグリル」も素敵！

トヨタは2025年9月2日、人気ミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しています。

装備の標準化やラインナップの整理が行われながら、最上級グレードでも約420万円です。

【画像】超かっこいい！ これが「リア羽が光るヴォクシー」画像で見る！（30枚以上）

どのようなユーザーから支持されているのでしょうか。

トヨタの主なミニバンラインナップにおいて、コンパクトな「シエンタ」とラージクラスの「アルファード／ヴェルファイア」の中間に位置するのが、ミドルクラスの「ノア／ヴォクシー」です。

とくにヴォクシーは「先鋭・独創」をコンセプトに掲げ、コントラストの強い立体的なフロントフェイスを採用。

夜間でも一目でわかる個性的なランプ配置など、その押し出しの強いスタイルから「ミニ・アルファード」と言われることもあります。

2025年9月2日に実施された一部改良では、ボディカラーの選択肢が4色に集約され、装備の標準化やオプション構成の刷新が行われました。

特に注目したいのが、ラインナップの中で最も高価格帯に位置する「HYBRID S-Z E-Four」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm（ホイールベース2850mm）という堂々とした体躯を持ち、全車に専用エアロパーツを装着。

フロントバンパー内にLED薄暮灯が組み込まれるほか、ウインドウ下部にはステンレス製のドアベルトモールディングがあしらわれ、上質感を演出。

足元を引き締めるのは、ダークグレー塗装が施された16インチアルミホイールです。

インテリアは精悍なブラックで統一されており、「S-Z」グレード（7人乗り）のシート表皮には、合成皮革とファブリックのコンビネーション素材を採用。

後席2列目には、折りたたみ式の大型サイドテーブルやアームレストを備えた「キャプテンシート」が標準で備わり、ゆったりとした移動空間を提供します。

また、コックピット周りでは本革巻きステアリングホイールに加え、マルチインフォメーションディスプレイが下位グレードの4.2インチから7インチへと拡大され、視認性が向上しました。

利便性の面でも進化が見られます。両側の「ワンタッチスイッチ付パワースライドドア」に加えて、従来は選択式だった「ETC2.0ユニット」や、大画面の「10.5インチディスプレイオーディオPlus」が全車標準装備。

さらに、寒い時期に嬉しい「快適温熱シート（運転席・助手席）」の搭載や、ハイブリッド車における「外部給電アタッチメント」の標準化など、実用性が大きく高められています。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備。高度運転支援技術「トヨタ チームメイト」に関しては、スイッチ操作での駐車をアシストする「アドバンスト パーク」がパノラミックビューモニターとセットで、渋滞時の運転を支援する「アドバンスト ドライブ」もオプションで選択可能です。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒エンジンと高出力モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、電気式4WDシステム「E-Four」が力強い走りを支えます。

■「あえてヴォクシー」を選ぶ理由

今回の改良で商品力を高めたヴォクシーですが、ユーザーはどのような視点でこのクルマを選んでいるのでしょうか。

首都圏のトヨタ販売店によると、ファミリー層からの支持が厚く、予算やボディサイズを理由に選ばれるケースが多いといいます。

具体的には「余裕があればアルファードが欲しいが、駐車場の制約がある」といった物理的な事情や、「フェイスデザインの威圧感がちょうどいい」などの見た目の好みのために、あえてヴォクシーを選ぶユーザーも少なくないそうです。

また、関西圏の販売店によれば、ビジネスユースならではの声も聞かれます。

ある法人の担当者は、「取引先への訪問時、アルファードでは見た目が派手すぎて目立ちすぎるが、ある程度主張はしたい」という理由から、ヴォクシーを選択したといいます。

別法人の担当者も、当時アルファードの購入枠がなかった事情に加え、「仕事で使う際に威圧感を与えすぎない適度なバランス」や「快適なキャプテンシート」を評価して導入を決めたと話しています。

■「光る顔」で個性を主張！

そんなヴォクシーを、さらに個性的に仕立てる純正アクセサリーやカスタムパーツも充実しています。

トヨタ直系のカスタマイズブランド「モデリスタ」からは、「Sharp×VALOUR」をコンセプトにしたエアロキットが登場しています。

「MODELLISTAエアロパーツセット」は、定番のフロント・サイド・リヤのスカート3点に加え、横一文字に輝くLEDを内蔵した「シグニチャーイルミグリル」と「イルミルーフスポイラー」を組み合わせた5点セット。

特にシグニチャーイルミグリルはヴォクシー専用設計で、ブラックアウトされた基調にメッキ加飾とブルーのイルミネーションが融合し、先進的かつ迫力あるフロントフェイスを創出します。

光の演出はインテリアにもあり、純正アクセサリーの「インテリアイルミネーション」は、ドアを開けると足元をブルーの間接照明が照らし出し、閉めた後も一定時間余韻を残すように点灯。

走行中は減光して車内をムーディーに彩ります（スイッチでON／OFF可能）。

このほか、ドアトリム下部から車名ロゴを路面に投影する「プロジェクションイルミネーション」や、乗降時に地面をライン状の光でエスコートするモデリスタの「サイドウェルカムイルミ」など、ナイトドライブを盛り上げる多彩なライティングパーツが用意されています。

実際にヴォクシーにモデリスタパーツを付けているユーザーは「元々はヴェルファイアが欲しかったですが、サイズの制約などによりヴォクシーを選びました。ただ、見た目は自分好みにしたかったのでモデリスタパーツを付けて、個性を出してみました」と話していました。