¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö²Ð±ê¤ÏÊÉÌÌ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ë¡×Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¥Ó¥ë²ÐºÒ¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¸øÉ½¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥ÈÈ¯À¸¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Ç³¾Æ½õÄ¹¤«
¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤ÎÂâ°÷£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯£¸·î¤ÎÂçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¡£Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï£²£µÆü¡¢Ä´ºº¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
²Ð¤¬·úÊª±è¤¤¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¤¬È¯À¸¡¢Ââ°÷¤ÎÂàÏ©¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î½Ð²Ð¸¶°ø¤Ï¡¢¤Ê¤ªÄ´ººÃæ¤À¡£
Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¤Î¹¤¬¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²°³°´ÇÈÄ¤Ë±ä¾ÆÊÉÌÌÇç¤¦¤è¤¦¤Ë
¡¦£¸·î£±£¸Æü¸áÁ°£¹»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®¤ÎÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÌÌ¤·¤¿£·³¬·ú¤Æ¡ÊÅìÂ¦·úÊª¡¦À¾Â¦·úÊª¤¬¤¢¤ë¡ËÀ¾Â¦¤ÎÉßÃÏÆâ¡¢ÃÏ¾åÉÕ¶á¤Ç½Ð²Ð¡£
¡¦²Ð±ê¤ÏÊÉÌÌ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ë¾åÊý¤Ø¿¤Ó¡¢µÞÂ®¤Ë¿âÄ¾Êý¸þ¤Ø¹¤¬¤ë¡£À¾Â¦¤Î²°³°´ÇÈÄ¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤Ë¤â±ä¾Æ¡¢Ê£¿ô¤Î²°³°´ÇÈÄ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¡¢À¾Â¦·úÊª¤«¤éÅìÂ¦·úÊª¤Î²°³°´ÇÈÄ¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥¢¥³¥óÍî²¼¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ø²Ð±ê¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥ÈÈ¯À¸¤Ø
¡¦ÅìÂ¦·úÊª¤Î£µ³¬¤ÎÁë¤Ï²Ð±ê¤Ç¾ÆÂ»¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥ó¥É¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¾Æ¤¨¤Æ¼¼Æâ¤ËÍî²¼¡¢¤³¤ì¤Ç¼¼Æâ¤Ø²Ð¤¬°Ü¤ë¡£
¡¦Áë¤«¤éÆþ¤Ã¤¿²Ð¤Ï¡¢´ù¤ä½ñÎà¤Ê¤É¤Î²ÄÇ³Êª¤Ë¹¤¬¤Ã¤ÆµÞ·ã¤Ë²ÐÀª¤¬ÁýÂç¡£¤½¤·¤ÆÇ³¾Æ¤Ë¤è¤ê»ÀÁÇ¤¬µÞÂ®¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Ç°ì»þÅª¤ËÇ³¾Æ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¡Ä¡£
¡¦¤½¤Î£µ³¬¤Ë¾ÃËÉÂâ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Èâ¤ò³«Êü¤·¤¿»þ¤Ë³°Éô¤«¤é¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤¬Î®Æþ¡£»À·ç¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼¼Æâ¤ËµÞ·ã¤ÊÇ³¾Æ¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¡Ë
¡¦£µ³¬¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê²Ð±ê¤È¹õ±ì¤¬Ê®½Ð¡£¼¼Æâ³¬ÃÊ¤ò·ÐÏ©¤È¤·¤Æ£¶³¬¤Ø¤â±ä¾Æ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·úÊª¤Î£µ³¬µÚ¤Ó£¶³¬¤Î¾²ÌÌÀÑ£±£°£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¤ò¾ÆÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áÄø¤À¡£
¾ÃËÉ¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢ÂàÏ©¤¬ÃÇ¤¿¤ìÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤ÎÈ¯¸«µß½Ð¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¡¢Í×°ø¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¢£´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿Í×°øÆîÂ¦¤Î´í¸±À¤ÎÇ§¼±¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¤«
·úÊªÆîÂ¦¡ÊÆ»ÆÜËÙÂ¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ±è¤¤¤Ë±ä¾Æ¤¬µÞÂ®³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¾®Ââ¤Ï·úÊªËÌÂ¦¤«¤é¤Î¿ÊÆþ¤ÇÆîÂ¦¤Î´í¸±À¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤Ï¡¢£¶³¬¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´ÖÊó¹ð¤Ï¡¢¡ØÂàÏ©¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ³¬ÃÊ¤«¤é²Ð¡¦±ì¡¦Ç®¤¬Î®Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£¶³¬¤Ï½Ö»þ¤ËÇ»±ìÇ®µ¤¤È¤Ê¤ê¡¢»ë³¦ÁÓ¼º¤ä¿ÈÂÎÅª±Æ¶Á¤¬È¯À¸¡£ÆÃ¤Ë¹â²¹¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª±Æ¶Á¤«¤é¡¢Ã¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µß½Ð¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿Í×°ø
¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¸áÁ°£±£°»þ£±£³Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¡£Ââ°÷¤ÎÈ¯¸«µß½Ð¤¬¸á¸å£°»þ£±£°Ê¬º¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø³èÆ°¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êºß¸íÇ§¤ä¾ðÊóºøÁî¤«¤éµß½Ð¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ù¤È¤·¡¢ÌµÀþ¤ä¸½¾ì»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤Î²ÝÂê¤ä¡¢Ç®µ¤¤Ë¤è¤ë¿ÊÆþ¤ÎÆñ¤·¤µ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸¡¾Ú
Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤äÆ°²èÊ¬ÀÏ¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¥Ð¥Ã¥¯¥É¥é¥Õ¥È¤¬¸½¾Ý¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡£°ìÊý¡¢¾ò·ï¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç³¾Æ¼Â¸³¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤Î±Æ¶Á
¤³¤Î¤Û¤«Ç³¾Æ¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤ÎÆâÉô¤ÎÌýÊ¬¤¬Ç®¤Çµ¤²½¤·°ú²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ð±ê¤Î³ÈÂç¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£