お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。テレビ番組のギャラ事情をぶっちゃけた。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

現在、ゴールデン、深夜、ローカルと多くのレギュラー番組を抱えるノブ。研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルが「ギャラが違うぞ、きっと。ゴールデンのMCは凄いだろう」とはやし立てると、ノブは「そりゃゴールデンはギャラはいいっすよね」とさらり。

ヒカルは「深夜のMCがバナナ1房だとすると、ゴールデンはどれぐらい？」と質問。ノブは「どれぐらい？わかりますやん、そんなん」と困惑すると、ヒカルは「俺らは覚えたんで、ホモサピはお金をダイレクトにしたくない」とニヤリ。

それでも、ノブは「バナナにしても、そんなんわかりますやん。“ああ、あれがいくらだ”とか言ってたなとか」としつつも「深夜が1房だとしたら、（ゴールデンは）3房。3房です」と告白。「10房っていう時代があったんですって。昔の時代は。今もう全然もちろんないです、3房」とした。

これにホモサピゲストの村重杏奈は「私、ゲストだけですけど、変わらない気がする」とぶっちゃけ。これには、ノブも「ええー！それは言った方がいい。上げた方がいいよ。それはもうマネジャーさんにちゃんとこんぐらいはくださいって」とアドバイス。

さらに、動物ゲストのくっきー扮するクッキー！が「深夜とローカルのはどう？」と聞くと、ノブは「深夜とローカルはもはや一緒というか、ローカルの方がいいです」とした。

この番組は深夜のゲストということもあり、ヒカルは「なんでこの番組来たの？来てくれたの？」と追及。ノブは「知らないっすよ。なんかマネジャーがキラキラした目で“本当に面白い番組なんで”って。“じゃあ行かしてください”って言って。メンバーの皆さんも面白い」と明かした。