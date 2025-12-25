お笑いコンビ、平成ノブシコブシの徳井健太（45）が24日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜午後11時59分）に出演。千鳥のノブ（45）の変化を語った。

番組では「業界人にコンサルしてもらおう 第3弾」を行った。初回はキングコング西野亮廣、2回目はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が登場し、今回は“ホモサピ界No.1MC”としてノブが登場した。「場を支配するMC術」を学んだ。

徳井は“ノブの右腕軍団”としてノブの素顔を語った。

徳井は「『ゴチ』（ぐるぐるナインティナインの企画）でめっちゃ変わったと思う、ノブさんって。ゴチがかなり引き金になってる。大阪って特に俳優さんとかモデルさんとか基本いないじゃないですか。いざ東京に来たら芸人じゃない方々を回すことが多くて、千鳥さんそこでつまずいちゃったと思うんですよ。面白すぎると逆に損する。モヤモヤするときに『ゴチ』が決まったんですよ」と「ゴチ」が決まる前のノブを分析した。

徳井は「ちゃんとノブさんの面白さを抑えつつ、周りを引き立てるって方にすごい変えたんですよ。今ノブさんがやってるゴールデンは基本“新星ノブ”。唯一本当のノブさんが見れるのは『鬼レンチャン』。『鬼レンチャン』に関しては、後輩であるかまいたちが全開でくるから新星ノブじゃちょっと相手にならない。じゃあ本気でやってやるわってことで、あの2組の大げんかやってるのが見られるのは『鬼レンチャン』だけ」と熱く語った。

ノブはあまりの的確な解説に「全部言うなハゲ！」と大声でつっこんだ。「全部言うな!?何を言うとるコイツは。言ったらあかんこととかあんねんで？考えていることとか、そういうの言われたら恥ずかしいとか。どんな顔して出るん、次の『鬼レンチャン』」とつっこんだ。