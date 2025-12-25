「いきなり! ステーキ」神田北口店OPEN! 新導入オーブンの新メニュー″骨付きリブロース″も
ペッパーフードサービスは12月24日、「いきなり! ステーキ」の次世代型店舗「いきなり! ステーキ神田北口店」をグランドオープンした。
「いきなり! ステーキ神田北口店」
同社は、変化する外食市場に合わせたブランド変革を積み重ねている。今回オープンする同店は、その象徴となる次世代型店舗として「新たなステーキ体験を提供する店舗」という位置づけで誕生する。従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、幅広い利用者がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間となっている。
一人の利用者向けの対面で相席になった時のストレスを感じさせない設計の座席や、複数人で利用可能なボックス席も。
また、スチームコンベクションオーブンを新たに導入し、ステーキの旨味・ジューシーさ・焼き加減の正確さを従来以上に追求している。
「いきなり! ステーキ神田北口店」内装イメージ
さらに、オープンに合わせて豪州産の「骨付きリブロース」(1枚6,800円/550g)を新メニューとして12月24日より販売。切り分けての提供となるためグループでのシェアも可能だが、テイクアウトでの提供は対象外となる。
「骨付きリブロース」(1枚6,800円/550g)
「いきなり! ステーキ神田北口店」
