サーティワン新作は「トイ・ストーリー」とタッグ トランプ付きBOXやウッディ＆バズのサンデー登場
【モデルプレス＝2025/12/25】サーティワン アイスクリームでは、「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」を2026年1月1日（木・元日）から1月8日（木）まで、「トイ・ストーリー／サンデー」を2025年12月27日（土）から2026年3月22日（日）まで、それぞれ期間限定で発売する。
2026年の干支が午（うま）であることにちなみ、『トイ・ストーリー』の主役・カウボーイの「ウッディ」と、その相棒の馬の「ブルズアイ」たちを抜擢した商品がラインナップ。
元日から限定販売される「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」は、好みのスモールまたはレギュラーサイズのアイスクリーム9個を選べるテイクアウト専用セット。
キャラクターたちが飛び出してくるような元気いっぱいのデザインのボックスと、専用のオリジナルデザインのカップが用いられ、オリジナルトランプが付属する。
一足早く年末から登場するのは、ポップな見た目のサンデー2種。それぞれ「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の顔を模したチョコレートがトッピングされている。
「ウッディ」には相棒の「ブルズアイ」、「バズ・ライトイヤー」には「エイリアン」のピックが添えられ、作品の世界観を表現。好みのスモールサイズアイスクリームを1つ選んでオーダーできる。
あわせて、定番のテイクアウト商品「バラエティボックス」も冬限定デザインに切り替わる。
セーターをイメージしたアーガイル風の模様に、雪だるまや雪の結晶など冬らしいモチーフをちりばめたデザインで、2026年2月中旬まで提供予定だ。（modelpress編集部）
価格：スモール9個 2,720円／レギュラー9個 3,360円（税込）
販売期間：2026年1月1日〜1月8日（なくなり次第終了）
価格：580円（税込）
販売期間：2025年12月27日〜2026年3月22日（なくなり次第終了）
