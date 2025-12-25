SKY-HI¡¢Ì¤À®Ç¯ÌÌ²ñÊóÆ»¼õ¤±BMSG¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¸«Ä¾¤·¡ÖÂåÉ½¼Ô¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤Ø¤ÎµÒ´ÑÅª´Æººµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦SKY-HI¡ÊÆü¹â¸÷·¼¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë²ñ¼Ò¡ÖBMSG¡×¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿¿·õ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤YouTuber¤È¤Ï¡©
SKY-HI¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï19Æü¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ë¤ÆSKY-HI¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢BMSG¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Áê¼êÊý¤ÎµöÂú¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤Ï·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²óBMSG¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢µ»öÃæ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã¤Î°ãÈ¿¤ò´Þ¤á¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆü¹â¸÷·¼¤Ë¤è¤ë²¿¤é¤«¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Î»Ø¼¨¤ò¶Ä¤®¤Ä¤Ä¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä³Æ¼ï¾ðÊó³«¼¨Åù¤ò·Ð¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ý¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëSKY-HI¤ÎÇ¯Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤òÈ¯É½¡£ÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¤òºÆ³ÎÎ©¤·¡¢·òÁ´¤Ê·Ð±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó³èÆ°¤Î»Ø¿Ë¤ò3¤Ä·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡ÖÂåÉ½¼Ô¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤Ø¤ÎµÒ´ÑÅª´Æººµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¡£ÂåÉ½¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎºÆÅ°Äì¤ÈÆâÉôÅýÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¡£ÀìÇ¤¤ÎÉô½ð¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÁê¸ß¸£À©¤¬Å¬Àµ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ô¤«·î°ÊÆâ¤òÌÜ½è¤Ë¸øÉ½Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
