榊原郁恵「ヒルナンデス！」木曜シーズンレギュラー就任 初回はSUPER EIGHT横山裕と商業施設を調査
【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの榊原郁恵が、日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11：55〜13：55）の木曜シーズンレギュラーに決定。2026年1月から出演する。
【写真】榊原郁恵、息子2人と渡辺徹さんの遺影囲む家族ショット
これまでも本番組で「朝食が美味しい温泉宿巡り」や「バス1日乗車券の旅」などで活躍してきた榊原が、毎週木曜日のスタジオに登場。榊原は、バラエティー番組や料理番組、旅番組など幅広い分野で活躍。夫は渡辺徹さん、長男は俳優の渡辺裕太で、明るく親しみやすい“国民のお母さん”のような存在として、これまで本番組でも数々のコーナーにゲスト出演をしてきた。
そんな榊原が、1月8日放送では、木曜レギュラー横山裕（SUPER EIGHT）と一緒に東京都江東区の複合商業施設「有明ガーデン」を調査。冬バーゲン開催中でお得に＆寒い冬でも屋内で暖かく過ごせる人気スポットの魅力を探る。（modelpress編集部）
1月から木曜日のレギュラーに加わります。榊原郁恵です。木曜日のあかねちゃんや横山くんとはよくロケに行かせて頂いてたので、勝手にヒルナンファミリーのつもりでいました（笑）。でもこの度、正真正銘のファミリーになれました。60代代表として沢山の情報をお届け出来る様頑張ります。より豊かな時間を過ごして頂けるヒントになれば嬉しいです！
