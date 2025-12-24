【1週間コーデ】12／16(火)～12／20(土)最新ファッションをピックアップ♡

12／16(火)公開：フリーモデル・はるサン／24歳 (156cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第395弾♡ 今週ご紹介するのは、センスが光るレイヤードコーデ、ライダースが主役の甘辛ミックスコーデ、スタイルアップ抜群なフレアデニムコーデの3つ。テイストも様々なので、好みのコーデがきっと見つかるはず！ 着用アイテムの詳細も確認していきましょう☆

ほっこり感のある重ね着に

白レースで冬の抜け感をひとさじON♡

「このワックスジャケット(Barbour)は、ソデを折ったときに見えるチェック柄が可愛いんです♪ その中に、ゆるシャツ(AUNT MARIE’S)と、Vネックでシルエットがきれいに見えるベスト(MARGARET HOWELL)を重ねました。ボトムは韓国で買ったスカートで、スリット入りなのに中がキュロットだから歩きやすいんです。そして、白のレースタイツ(靴下屋)を合わせて抜け感をつくったのもポイント。小物は太めストラップのバッグ(CHARLES & KEITH)と、ころんとした厚底シューズ(forksy.)でバランスをとっています☆」

◾️ワックスジャケット 約\70,000 / Barbour

◾️Vネックベスト / MARGARET HOWELL

◾️オーバーサイズシャツ 約\3,000 / AUNT MARIE’S

◾️ショルダーバッグ / CHARLES & KEITH

◾️厚底シューズ 約\4,500 / forksy.

◾️太ブチメガネ 約\1,500 / Lattice

◾️リボン柄レースタイツ / 靴下屋

◾️ルーズソックス / UNIQLO

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／18(木)公開：会社員、フリーモデル・Yumeサン／25歳 (156cm)

揺れるプリーツにライダースの辛さをONして

女の子らしさをクールにアップデート☆

「冬はちょっとメリハリのあるスタイルが気分で、ショートレザー(ZARA)を主役にした甘辛ミックスにしてみました。丈が短めで重たくならないから、ミニボトム(SNIDEL)と合わせてもバランスが取りやすいんです♪ インナーはハートのワンポイントが可愛いニットにして、ソデのフィンガーホールでさりげないアクセントを。スカートは中がパンツなので安心です。ショルダーバッグ(PAZZION)はダブルファスナーのおかげで出し入れがスムーズ。足元はほどよいヒールのショートブーツ(DIANA)を締め役にしています！」

◾️ショート丈レザージャケット 約\10,000 / ZARA

◾️チェック柄プリーツミニスカート 約\15,000 / SNIDEL

◾️ダブルジップショルダーバッグ 約\15,000 / PAZZION

◾️ショートブーツ 約\30,000 / DIANA

◾️シルバーリング 約\3,000 / ebine

◾️パールリング(カラコン) / melotte

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／20(土)公開：クリエイター・髙粼モモコさん／(160cm)

品よく仕上がるチェックジャケットを

ミニマル黒ニットとラフデニムで黄金比に☆

「カジュアルすぎない雰囲気にしたかったので、このチェックジャケット(SHEIN)を主役にしました♪ 丈が長めだから体のラインが自然に整って◎です。中にはショート丈の黒ニット(GRL)をレイヤード。サムホールのおかげで手元までスタイリッシュに見えるし、お腹チラ見せができて抜け感が出せます。ストレッチの効いたフレアデニム(SHEIN)は、スソに向かって広がる形で脚をまっすぐきれいに見せてくれる優れもの。バッグはポケットが多めのコルネバッグ(FOLNUA)にしつつ、仕上げはくしゅ感が可愛いブラウンブーツ(SHEIN)です♡」

◾️チェック柄ジャケット 約\2,500 / SHEIN

◾️サムホール付きクロップドニットトップス 約\1,000 / GRL

◾️フレアデニムパンツ 約\2,000 / SHEIN

◾️コルネバッグ 約\42,000 / FOLNUA

◾️ポインテッドトゥミドルブーツ 約\2,500 / SHEIN

◾️メガネ 約\300 / SHEIN

◾️ピアス 約\300 / SHEIN

◾️シルバーリング(3つすべて) 約\300 / SHEIN

◾️リボン オークヘイズ(カラコン) / I-SHA

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、12／23(火)～12／27(土)のコーディネートをご紹介します！

今回も、日常に取り入れやすいリアルなオシャレコーデを3つご紹介しました！ どれも気負わず真似できて、今すぐワードローブに活かせるスタイリングばかり。来週も、トレンドと実用性を両立したリアルコーデを3つお届け予定。次回もぜひチェックして、毎日の着こなしの参考にしてください♡