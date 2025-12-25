1株ぺろり！蒸し焼きで甘さ引き立つブロッコリー副菜

ブロッコリーは「ゆでる」ことが多いですが、フライパンで「蒸し焼き」にしてもとてもおいしいです。

▼だしじょうゆでさっぱりと

少ない水と塩だけで蒸し焼きに。かつお節や白だしでさっぱりと和風に仕上げます。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼1株ぺろりと食べられる

ベーコンを加えて、食べごたえある洋風の蒸し焼きに。1株があっという間になくなります。



▼塩でシンプルにいただく

にんにくの風味を生かし、シンプルに塩だけで。素材のおいしさをしっかり味わえます。







ブロッコリーをゆでる場合は、たっぷりの水を沸騰させる手間がありますが、フライパンで蒸し焼きにすることで短時間で仕上がります。また、水っぽくなりにくいので、素材のおいしさをしっかり堪能できるのも嬉しいところ。ぜひお試しください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。