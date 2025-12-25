「世界名作劇場」名匠・関修一氏、33年ぶり新作絵本発表 『小ネズミとフクロウ』来年1月発売
テレビレビアニメシリーズ 世界名作劇場（フジテレビ）で『小さなバイキングビッケ』『ペリーヌ物語』『トム・ソーヤーの冒険』など、アニメ史に残る数々の名作キャラクターを生み出してきたアニメーター＆キャラクターデザイナーの関修一氏の、33年ぶりに描き下ろした新作絵本『小ネズミとフクロウ』が、2026年1月25日に発売されることが発表された。
【画像】癒されるフクロウ＆ネズミ 関修一氏が描いた新作絵本のページ
原作を手がけるのは、30年以上映画業界に従事し、数多くの作品の宣伝や製作に携わり、現在は東京国際映画祭事務局顧問を務める、あらいしげと氏。本作が初の絵本原作となる。
■絵本『小ネズミとフクロウ』の内容
物語の舞台は、北国の森。お腹をすかせたフクロウが、一匹の小ネズミを捕まえるところから物語は始まります。しかしその直後、人間の戦争による銃声と砲声が森に響き、流れ弾によってフクロウは地上へ落下します。
自由になった小ネズミは逃げることができました。それでも、小ネズミは逃げませんでした。傷ついたフクロウの「命」を助けようと、小ネズミは自分の大切なチーズを差し出し、夜ごと食べ物を運び続けます。
やがて二匹のあいだには、食べる者と食べられる者という関係を超えた、不思議な友情が芽生えていきます。
本作は、「命はどうつながっているのか」「他者を思うとはどういうことか」という問いを、説明ではなく絵と言葉の積み重ねで静かに手渡す絵本です。戦争という重いテーマを直接語るのではなく、動物たちの視点を通して描くことで、子どもにも、大人にも、それぞれの深さで受け取られる物語となっています。
