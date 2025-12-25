『エグゼイド』“檀黎斗”岩永徹也、保険のCM初登場の“貴利矢”小野塚勇人へ「今年のクリスマスは保険があって本当によかったねぇ！」
『仮面ライダーエグゼイド』（2016）で“監察医”九条貴利矢を演じた俳優の小野塚勇人がライフネット生命のWEB CM「大事なお知らせ篇」に登場した。
【動画】『エグゼイド』“貴利矢”小野塚勇人が初登場したWEB CM
『エグゼイド』に出演する松田るか、飯島寛騎、岩永徹也が出演するCMに小野塚も今年からジョイン。クリスマス前に粋なサプライズとなった。
ただ、クリスマスと貴利矢には深い因縁が。2016年のクリスマスに放送された第12話「クリスマス特別編 狙われた白銀のXmas！」では、岩永演じる檀黎斗の秘密に誰よりも先に気付いた。しかし、黎斗は「君は知りすぎた」と貴利矢に強烈な一撃。“GAME OVER”となった貴利矢は光と消え、クリスマスの浮かれモードを吹き飛ばした。これは「貴利矢ショック」と呼ばれ、クリスマスに悲劇的な事件が起きるのでは、と特撮ファンを不安にさせていた。
ライフネット生命の公式Xでは「12月25日の朝に…みなさま、今日も素敵な一日をお過ごしください」と4人の画像付きで呼びかけた。すると岩永は「今年のクリスマスは保険があって本当によかったねぇ！」と引用ポスト。ファンは「保険必要にした本人が言っていいセリフじゃねえ！！」「最高の皮肉やんけ」と反応していた。
