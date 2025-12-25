お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「第51回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」が24日正午から25日にかけて24時間放送された。放送を終えて、伊達みきお（51）は「いろんな方に助けられながら、一睡もせず走り抜けた」と喜びを語った。

同番組は目の不自由な方たちが安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するためのチャリティー特番。1975年から放送され、今年で51回目。今回はゲストに初代パーソナリティーを務めた萩本欽一（84）や前回担当した出川哲朗（61）などの歴代メインパーソナリティーも登場した。

富澤たけし（51）は大変だったについてトイレに行けないを挙げた。「何度か漏らしかけた。おならもしたいんですけど、常に誰か付いてくるので“ここは1人にしてくれ！”となる瞬間が何度もありました」と漏らした。

中川家とナイツとともにユニット「漫才サミット」としてオールナイトニッポンも担当。番組内では中川家の剛（55）が「来年は“漫才サミット”で」という言葉を出した。それに伊達は「あんまり言わない剛さんが言ったけど、中川家さん次第。ついていきます」と可能性をにおわせた。