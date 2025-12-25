アーティスト・プロデューサーのSKY-HIこと日郄光啓さん（39）が25日、一部メディアの報道を受け、音楽マネジメントレーベル『BMSG』の公式サイトを通じて謝罪。さらに、年内のテレビ、ライブ出演を一部辞退することなどを発表しました。

『BMSG』は19日、代表取締役を務める日郄さんについての一部メディアの報道を受けて「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離（かいり）した軽率な行動でありました」と説明。

「弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」とコメントしていました。

■週刊誌報道についての内部調査を報告

公式サイトでは、「一部報道に関する事実関係と今後の活動・経営指針について」をアップ。改めて「先日の週刊誌報道に関しまして、ファンの皆様、ならびに関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

そして、「当社では今回の報道を重く受け止め、記事中で指摘された東京都青少年健全育成条例の違反を含め、代表取締役日郄光啓による何らかの違法行為の有無について、複数の弁護士等の専門家の指示を仰ぎつつ、内部調査を実施いたしました。弊社において、関係者へのヒアリングや各種情報開示等を経て慎重に調査した結果、違法行為に該当する事実は確認されなかった旨の報告を受けております。しかしながら、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことに対し、当社経営陣は、日郄とともにその責任の重さを改めて厳粛に受け止めております。何よりもまず、日郄は代表としての責任を全うし、信頼を回復するための体制構築を最優先とすべく、以下のとおり今後の経営および活動の指針を決定いたしました」と説明しました。

1つ目として、「経営体制の抜本的な見直しとガバナンスの強化」を発表。

・代表者を含む全役職員への客観的監査機能の導入

・コンプライアンス意識の再徹底と内部統制の構築

・経営体制の再構築

の3つを挙げ、「具体的な詳細につきましては、数か月以内を目処に皆様へ公表できるよう、鋭意進めてまいります」としています。

■年内のアーティスト活動についても報告

2つ目として、「年内のアーティスト活動に関する対応」を発表。「体制構築と再発防止に専念するため、また、代表である本人が表舞台に立つことで、所属アーティストの活動に不必要な懸念や支障を及ぼすことは避けるべきであるとの判断から、年内に予定しておりました出演のうち、以下について辞退させていただきます」と報告。

12月27日の『COUNTDOWN JAPAN 25/26』のライブ出演、12月29日の日本テレビ系列『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』のテレビ出演を辞退するということです。

続けて、「発表以前に収録済みのコンテンツ等に関しては、一部を除き、予定どおり公開・放送等させていただきます。その他の活動につきましても、各関係機関と協議の上、現在の責任を果たすべく、継続させていただきます」としています。

■日郄光啓さんのコメント全文

本件に関しまして、まずはファンの皆様、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

プロジェクトを形にしたいという一心で、自分なりに尽力してまいりました。しかし、個人の時間感覚やコミュニケーションの在り方が、客観的に見て社会的に非常識であり、結果としてこのような騒動を招いてしまったことを深く反省しております。

一部の憶測にあるような法令違反や条例違反は調査報告のとおり誓ってございません。しかしながら、このような騒動自体が、私の認識の甘さの表れだと深く反省しております。「世間との感覚のズレ」を是正し、信頼に足る自分であるために、今後はガバナンスの強化と自身の姿勢の見直しに専念いたします。

誠心誠意、信頼回復に向けて取り組んでまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした。

代表取締役 日郄光啓