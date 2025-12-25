29ÆüÊüÁ÷Æü¥Æ¥ì²»³ÚÆÃÈÖ¡¢SKY-HI¤Î½Ð¸«Á÷¤ê²þ¤á¤ÆÈ¯É½¡Ö»öÌ³½ê¤è¤ê¼Âà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¤Î¸ø¼°X¤¬25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²»³Ú¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ç¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤³¤ÈÆü郄¸÷·¼¡Ê39¡Ë¤Î½Ð±é¼Âà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤³¤Î¤¿¤ÓSKY-HI¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤è¤êÅöÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¼Âà¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö12·î29ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Øº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡Á¡Ù¤ÎSKY-HI¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¸«Á÷¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æü郄¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï19Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡ÖÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦SKY-HI¤¬¡ØÌ¤À®Ç¯½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê17¡Ë¤ò¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ù¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±Æü¤ËÆü¹â¤Ï¡¢TOKYO FM¡ÖJUMP UP MELODIES¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¡¢¡ÖBMSG¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇSKY-HI¤Îº£¸å¤ÈÆ±¼Ò¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£Æ±ÈÖÁÈ¤È27Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö COUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¤Î½Ð±é¼Âà¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£