日本維新の会の吉村洋文代表が２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。臨時国会で見送りとなった議員定数削減案が通常国会で成立しなかった場合の連立離脱について言及した。

維新は自民党との連立の絶対条件としていた国会議員の定数削減案は今国会で審議入りさえせず、通常国会へ持ち越しとなった。

吉村氏は「絶対やるべきだと思ってるので、通常国会中に成立させることに向けて力をこめてやっていきます」とあくまで成立へ意欲を見せた。

政治ジャーナリストの田崎史郎氏は「可能性はあると思うんです、でも僕は成立できるところまで自信がなくて。今回の法案が延長戦に入ったんですけども、延長戦で成立しなかった場合、連立離脱の判断に影響与えていくんでしょうか？それとも関係ないんでしょうか？」と連立離脱の可能性について尋ねた。

吉村氏は「成立しない…、ここで仮定で言うと、通常国会でこれからの議論なんで。そんな中途半端な気持ちでやってないし、成立させるべきだと。国民との約束を守らないまま、負担ばっかり増える社会なんか真っ平ごめんなので、それやるべきだと思ってます。自民・維新で法案出しましたから、これを通すために力を尽くしていきたいと思います」とあくまで成立を目指すと従来の主張を繰り返した。

その上で、野党の反対で成立しない場合、「じゃあ連立離脱ですかって言うと、それは自民党は別に悪くないですよね。それで連立離脱って、僕は逆に約束破りというか」と連立離脱を否定した。

ＭＣの恵俊彰が「代表の方からは（離脱は）ないということですよね？」と念押しすると、吉村氏は「そうです。だから高市さんとの信頼関係があって一緒にやろうと言ってる限り。成立しないと離脱ってちょっと違うんじゃないかなって思ってます」と連立にとどまると明言した。