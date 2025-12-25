メタリアルが続伸、学校法人向けスポーツ用品需要分析ＡＩエージェントを開発 メタリアルが続伸、学校法人向けスポーツ用品需要分析ＡＩエージェントを開発

メタリアル<6182.T>が続伸している。２４日の取引終了後、子会社ロゼッタが学校法人向けに、スポーツ用品需要分析ＡＩエージェント「Ｍｅｔａｒｅａｌスポーツイクイップ」を開発し提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「Ｍｅｔａｒｅａｌスポーツイクイップ」は、学校法人向けスポーツ用品の導入タイミングと数量を高精度に予測するもの。学校行事・大会スケジュール、部活動のＳＮＳ発信、教育委員会からの告知情報などをＡＩが統合解析し、競技別の需要発生時期や必要数量レンジを可視化する。見積書の作成はもちろん、サイズ・カラーアソート、名入れ対応のスケジュールまでを自動で営業資料化し、先回りした提案を可能にすることから、スポーツ用品メーカーの学校法人営業担当、スポーツ用品卸・商社の文教向け営業担当、ユニフォーム・用具の名入れ／受託生産を行う事業者の利活用を考えているという。



出所：MINKABU PRESS